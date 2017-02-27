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AB, GÜRCİSTAN'A VİZE SERBESTİSİNİ ONAYLADI

AB, Gürcistan'a vize serbestisini onayladı

Avrupa Birliği (AB) Konseyi, Gürcistan vatandaşlarının Schengen bölgesine yapacakları seyahatlerde vizeden muaf tutulmasını öngören düzenlemeyi onayladı.

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AB Konseyinden yapılan açıklamaya göre, düzenlemeyle biometrik pasaporta sahip Gürcistan vatanadaşları, iş, turizm veya aile ziyareti amaçlı seyahatlerinde vizeden muaf olacak. Seyahatlerde, gidilen ülkede 90 gün kalınabilecek.

Vizesiz seyahat, düzenlemenin AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanmasından 20 gün sonra AB'ye gerekli durumlarda uygulamayı askıya alma hakkı veren "fren mekanizması düzenlemesinin" yürürlüğe girmesiyle aynı tarihte, mümkün olacak.

AB Dönem Başkanı Malta'nın İçişleri ve Milli Güvenlik Bakanı Carmelo Abela, vize serbestisi anlaşmasının, Gürcistan ve AB halklarını birbirine daha da yakınlaştıracağını, iki ülke arasındaki turizm ile iş ilişkilerini güçlendireceğini ifade etti.

Gürcistan, vizesiz seyahat için AB'nin sunduğu kriterleri Aralık 2015'te tamamlamıştı. Ancak fren mekanizmasına ilişkin AB kurumları arasındaki pazarlıklar, süreci geciktirmişti.

AA
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