AB liderleri Roma'da toplanacak

Avrupa Birliği ülkelerinin liderleri 60 yıllık beraberliklerini kutlamak üzere yarın İtalya'nın Başkenti Roma'da bir araya geliyor. Gelecekteki ortak politikalar ve izleyecekleri yön hakkında konuşacak olan liderler, mülteci krizi, ekonomik kriz, milliyetçilik gibi konuları ele alacak.

Transform! Europe'un Roma Üniversitesi'nde düzenlediği toplantıda konuşan Çipras İtalyan Sol partilerin liderleriyle görüşecek, daha sonra ise diğer AB hükümet ve devlet başkanlarıyla birlikte Papa Francesco tarafından Vatikan'da düzenlenecek toplantıya katılacak. "Hem ülkelerimizin, hem de Avrupa'nın geleceği açısından çok önemli bir dönem kat etmekteyiz" diyen Çipras, Avrupa'daki bölünmenin önlenmesi için sosyal dayanışmanın tekrar gündeme gelmesi gerektiğini de vurguladı.