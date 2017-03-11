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AB: TÜRKİYE'YE BAZI MALİ YARDIMLAR DURDURULDU

AB: Türkiye'ye bazı mali yardımlar durduruldu

Avrupa Birliği (AB), istenen ilerlemenin sağlanmadığı alanlarda Türkiye'ye tam üyelik müzakereleri çerçevesinde verilen mali yardımları durdurdu.

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AB Komisyonunun Komşuluk Politikası ve Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn, hukuk devleti gibi ilerleme sağlanamayan alanlarda yardımın durdurulduğunu belirtti. Hahn, Alman Haber Ajansı dpa'ya yaptığı açıklamada, bu yardımların katı şartlara bağlı olduğunu ve bu şartların yerine getirilip getirilmediğinin denetlendiğini söyledi. 2014-2020 yılları arasında Türkiye'ye verilecek yardımın 4 milyar 450 milyon euro olarak planlandığını, ancak bunun sadece 167 milyon 300 bin eurosunun ödendiğini kaydetti.

Genişlemeden Sorumlu Üye Hahn, "genelde aday ülkelere verilen yardımlar ancak üyelik müzakareleri durdurulduğu takdirde askıya alınabilir” şeklinde konuştu.

"Türkiye, ne yazık ki Avrupa yolunda ilerlemiyor"

Türkiye'deki son gelişmelere atıfta bulunan Hahn, "Türkiye şu sıralarda ne yazık ki Avrupa yolunda ilerlemiyor, tam aksine Avrupa'dan uzaklaşıyor” dedi. Bu gelişmelere rağmen AB'ye üye dışişleri bakanlarının aralık ayında Türkiye ile diyaloğa devam edilmesi kararı aldığını hatırlatan Hahn, Türkiye ile iletişim kanallarının kapatılmasının yanlış olacağını söyledi. Hahn, Türkiye ile AB arasındaki üyelik müzakerelerinin askıya alınması yönündeki tartışmaları da "yapay” olarak nitelendirdi. Hahn, müzakarelerde yeni başlıkların açılmadığını, dolayısıyla "müzakerelerin fiilen durma” noktasında geldiğini belirtti.

"Türk bakanlarına AB çapında yasak getirilemez"

AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Hahn, Türk bakanların Avrupa ülkelerinde referandum etkinliklerine katılması tartışmalarına ilişkin de açıklamalarda bulundu. Hahn, bu konuya ilişkin "Avusturya Başbakanı Christian Kern'in Türk hükümet üyelerinin AB ülkelerinde seçim etkinliklerine katılmasının yasaklanması önerisini nasıl değerlendiriyorsunuz?” şeklinde soruya yanıt verdi.  "AB ülkelerinde yabancı siyasi partilerin hangi etkinliklere, nasıl katılacağına ilişkin kararın üye ülkeler tarafından verileceğini” belirten Hahn, bu konudaki düzenlemenin farklılık gösterdiğini kaydetti.

Türk bakanların etkinliklerinin iptal edilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bunu Nazi uygulamalarına benzetmesini de eleştiren Hahn, "Türkiye'nin yaptığı Nazi benzetmeleri kesinlikle kabul edilemez ve absürt” dedi.

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