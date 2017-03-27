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AB VE ABD TEPKİ GÖSTERMİŞTİ ! RUSYA AÇIKLAMA YAPTI

AB ve ABD tepki göstermişti ! Rusya açıklama yaptı

Rusya'da protestolar sonrası 500 göstericinin gözaltına alınmasına AB ve ABD'den tepki gelmişti. Rusya tepkilere yanıt verdi.

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Pazar günü Rusya'da gerçekleşen protestolarda en az 500 kişinin gözaltına alındı. AB ve ABD polisin sert müdahalesine tepki gösterirken Kremlin'den protestolarla ilgili ilk açıklama geldi.

Kremlin yaptığı açıklamada ABD ve Avrupa Birliği'nin gösteriler sırasında gözaltına alınanları serbest bırakılması yönündeki çağrıları reddetti.

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov protesto gösterileri için 'provokasyon ifadesini kullandı ve muhaliflerin insanları gelecekte tekrar yasaları ihlal etmeye teşvik edebileceğinden endişe duyduklarını söyledi. Yapılan açıklamada çocuklara protestolara katılmaları için maddi yardım teklif edildiği iddia edildi.

BBC Türkçe'nin haberine göre Rusya'da yolsuzlukları protesto çağrısı yapan muhalif lider Aleksey Navalnıy, başkent Moskova'da gözaltına alındıktan sonra yargıç karşısına çıktı. Duruşma salonundan kendi fotoğrafını çeken ve Twitter'da paylaşan Navalnıy, "Bizim de onları dava edeceğimiz zaman gelecek. Ve o zaman adil olacak" dedi.

Navalnıy Pazar günü başkent Moskova'da, gösterilere giderken bir metro durağı yakınında polis tarafından gözaltına alınmıştı.
Muhalif liderin polis aracına bindirilmesi sırasında protestocularla güvenlik güçleri arasında arbede yaşanmıştı.

Ülke genelinde son 5 yılın en büyük protestolarına binlerce kişi katılmış, en az 500 gösterici gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanların büyük çoğunluğu gençler.

ABD VE AB'DEN KINAMA

Rusya polisinin göstericilere karşı sert tavrı Batı'da eleştiri konusu oldu. Gözaltıları kınayan ABD ve AB, göstericilerin derhal serbest bırakılmalarını istedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner, göstericilerin gözaltına alınmasını "demokrasiye hakaret" olarak nitelendirdi. Toner "Rusya hükümetine barışçıl göstericileri acilen serbest bırakması çağrısında bulunuyoruz. Alexei Navalny'nin gözaltına alınmış olmasından da rahatsızlık duyuyoruz" dedi.

AB'den de Pazartesi sabahı benzer bir açıklama geldi. Rusya'da göstericiler, adı yolsuzluk iddialarına karışan Başbakan Dimitri Medvedev'in istifasını istiyor.

Gösterilerde "Kahrolsun Putin", "Putinsiz Rusya" sloganları atılmıştı. Aleksey Navalnıy ise Kremlin'e yakın üst düzey yetkilileri hedef alan yolsuzlukla mücadele eylemleriyle biliniyor.

Geçen yıl yargılandığı bir davada suçlu bulunan Navalnıy, cumhurbaşkanlığı seçiminde Vladimir Putin'e karşı aday olmamamıştı.

BBC Türkçe
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