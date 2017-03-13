  • Almanya iyice uçtu: Çifte vatandaşlık kaldırılsın
  • Hollanda krizinde kafa karıştıran ayrıntı
  • 7 firmanın referandum anketi sonuçları
  • Bakan Canikli açıkladı: ''Boğaz köprülerine ortak gelebilir''
  • TÜRKİYE'DEN FLAŞ HAMLE ! HOLLANDA'YA İKİ NOTA VERDİK

AB VE NATO'DAN TÜRKİYE-HOLLANDA AÇIKLAMASI

AB ve NATO'dan Türkiye-Hollanda açıklaması

Avrupa Birliği, Hollanda krizi ile ilgili Türkiye'ye aşırı söylemlerden kaçınma çağrısı yaptı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Türkiye ile Hollanda arasında yaşananlar ve cumartesi gecesi Hollanda'nın faşist uygulamalarından sonra AB ve NATO'dan peş peşe açıklamalar geldi.

AB Komisyonu, Türkiye'yi "durumu daha da kötüye götürme riski doğuran, aşırı açıklamalar ve eylemlerden sakınmaya" çağırdı.

AB Komisyonu'nun açıklamasında, "Türkiye ve bazı AB üyesi ülkeler arasında son günlerde yaşanan tansiyonun ardından, konunun daha fazla tırmandırılmasından kaçınmak ve durumun sakinleşmesi için yollar bulmak gerekmektedir" denildi.

AB Komisyonu, sorunlu konuların ancak açık ve doğrudan iletişim kanalları yoluyla çözülebilebileceğini belirtti.

NATO'DAN ÇAĞRI

Reuters'ın haberine göre, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, tansiyonun düşürülmesi için Türkiye ve Hollanda'ya çağrıda bulundu.

"Güçlü münazaralar demokrasilerimizin özündedir fakat karşılıklı saygı da öyle" diyen Stoltenberg, "Bütün müttefikleri karşılıklı saygı göstermeye, sakin olmaya ve ölçülü yaklaşım göstermeye çağırıyorum" ifadelerini kullandı.

NATO Genel Sekreteri, "Gerilimin azaltılması ve ortamın sakinleştirilmesi adına artık bizi birleştiren şeylere yoğunlaşmamız önemli" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dün NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefonda görüşmüştü.

 

454
-
Danimarka'dan Yıldırım'a erteleme teklifi !Danimarka'dan Yıldırım'a erteleme teklifi !
KILIÇDAROĞLU: İLİŞKİLERİMİZİ ASKIYA ALINKILIÇDAROĞLU: İLİŞKİLERİMİZİ ASKIYA ALIN
İngiltere Dışişleri Bakanı'ndan Hollanda-Türkiye yorumuİngiltere Dışişleri Bakanı'ndan Hollanda-Türkiye yorumu
DEAŞ'tan bubi tuzağı !DEAŞ'tan bubi tuzağı !
BAKAN ÇAVUŞOĞLU: BİZ BUNUN HESABINI SORACAĞIZBAKAN ÇAVUŞOĞLU: BİZ BUNUN HESABINI SORACAĞIZ
Hollanda polisi Erhan Çelik'e de saldırdıHollanda polisi Erhan Çelik'e de saldırdı
Damat traşı olurken yakalandı !Damat traşı olurken yakalandı !
Cumhurbaşkanı: ''Atlarıyla itleriyle saldırdılar''Cumhurbaşkanı: ''Atlarıyla itleriyle saldırdılar''
YGS'yi 1 dakikayla kaçıran gence sürpriz !YGS'yi 1 dakikayla kaçıran gence sürpriz !
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS