AB ve NATO'dan Türkiye-Hollanda açıklaması

Türkiye ile Hollanda arasında yaşananlar ve cumartesi gecesi Hollanda'nın faşist uygulamalarından sonra AB ve NATO'dan peş peşe açıklamalar geldi.

AB Komisyonu, Türkiye'yi "durumu daha da kötüye götürme riski doğuran, aşırı açıklamalar ve eylemlerden sakınmaya" çağırdı.

AB Komisyonu'nun açıklamasında, "Türkiye ve bazı AB üyesi ülkeler arasında son günlerde yaşanan tansiyonun ardından, konunun daha fazla tırmandırılmasından kaçınmak ve durumun sakinleşmesi için yollar bulmak gerekmektedir" denildi.

AB Komisyonu, sorunlu konuların ancak açık ve doğrudan iletişim kanalları yoluyla çözülebilebileceğini belirtti.

NATO'DAN ÇAĞRI

Reuters'ın haberine göre, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, tansiyonun düşürülmesi için Türkiye ve Hollanda'ya çağrıda bulundu.

"Güçlü münazaralar demokrasilerimizin özündedir fakat karşılıklı saygı da öyle" diyen Stoltenberg, "Bütün müttefikleri karşılıklı saygı göstermeye, sakin olmaya ve ölçülü yaklaşım göstermeye çağırıyorum" ifadelerini kullandı.

NATO Genel Sekreteri, "Gerilimin azaltılması ve ortamın sakinleştirilmesi adına artık bizi birleştiren şeylere yoğunlaşmamız önemli" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dün NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefonda görüşmüştü.