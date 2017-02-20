AB Yunanistan'ı 3. defa batmaktan kurtardı

Ağır borç yükü altında bulunan Yunanistan'a üçüncü bir "kurtarma paketiyle" sıcak para sağlanması yönündeki görüşmeler olumlu sonuçlandı. Avrupa Birliği Euro bölgesi maliye bakanları, Atina'yla mali reform programını ele almaya devam etme kararı aldı.

Euro bölgesindeki 19 ulusun maliye bakanları bugünkü görüşmeler sonucu Yunanistan için kurtarma paketinin önümüzdeki hafta yeniden ele alınmasına karar verdi. Kredi sağlayacak ülkeler, Yunan hükümetine ekonomik destek vermeye devam etmenin koşulu olarak, istenen mali reformlarda yeterli ilerleme kaydedilmesi şartı koştu.

Yunanistan'ın ekonomik yönetim reformlarındaki ilerleme durumunun değerlendirilmesi "birkaç gün içinde" tamamlanacak.

Euro bölgesi maliye bakanları grup başkanı Jeroen Dijssebloem, kredi temsilcilerinin en kısa sürede yeni mali tedbirleri görüşmek üzere Atina'ya gideceğini bildirdi.

Kararın bildirildiği basın toplantısında "Bugünkü sonuçtan çok mutluyum," diyen Dijssebloem, "Temsilciler Yunan yetkililerle çalışarak, vergi sistemi, bireysel emeklilik sistemi ve işgücü piyasası düzenlemeleriyle ilgili ek bir yapısal reform paketi ortaya çıkaracaklar," ifadesinde bulundu.

Yunanistan'ın üçüncü kurtarma paketi olan ve 2015 yılı ortalarında kararlaştırılan 86 milyar Euro'luk paketin üçüncü taksitini alıp almayacağı karar bağlanacak.