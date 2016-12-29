ABD 35 Rus diplomatı sınır dışı edecek

Beyaz Saray 35 Rus diplomatı sınırdışı etme kararı aldı. ABD, aralarında Rus istihbarat direktörünün de bulunduğu 6 kişiye de yaptırım uygulanacağını açıkladı. Rusya'nın yanıtı gecikmedi. Rusya Parlamentosu'nun üst kanadı Federasyon Konseyi Dış İlişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı Vladimir Cabarov, ABD'nin, 35 Rus diplomatın ülkeyi terk etmesini istemesine aynı şekilde karşılık vereceklerini açıkladı.

Rusya’nın Maryland ve New York’taki diplomatik temsilciliklerin, istihbarat amacıyla kullanıldıkları iddiasıyla kapatıldığı kaydedilirken, Washington ve San Francisco’da bulunan 35 Rus diplomatın önümüzdeki 72 saatte ülkeden ayrılmasının gerektiği ifade edildi. Yaptırım listesine dahil edilen Rus vatandaşlar arasında Dış İstihbarat İdaresi (GRU) Başkanı İgor Korobov ve 3 yardımcısı yer alıyor.

OBAMA: RUSYA’YA YÖNELİK DAHA FAZLA ÖNLEM ALINACAK

ABD Başkanı Barack Obama, yaptırımların ardından yaptığı açıklamada, Rusya’ya yönelik daha fazla önlem alınacağını ancak bazılarının kamuoyuna duyurulmadığını söyledi.

RUSYA'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Duma Dış İlişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı Aleksey Çepa, ABD’nin bazı Rus diplomatik temsilcilikleri kapatma ve Rus diplomatları sınır dışı edilmesi yönünde aldığı kararın, giden idarenin ‘can çekişmesine’ benzediğini söyledi.

Sputnik'teki habere göre, Çepa, “Bu gerçekten çok endişe verici bir haber. Tüm bunlar, (ABD Başkanı Barack) Obama ekibinin can çekişmesini andırıyor” dedi.

Obama ve ekibinin, ocak ayında yönetimi devralacak seçilmiş başkan Donald Trump ile kurulacak ilişkilerin önüne engeller çıkarmaya çalıştığını ifade eden Çepa, “Trump’ın sonra aşmak zorunda kalacağı ek zorluklar yaratıyorlar” diye konuştu.