ABD 35 Rus diplomatı sınır dışı etti

ABD, siber saldırı suçlamaları nedeniyle 35 Rus diplomatı sınır dışı etti ve 2 Rus temsilciliğini de kapatacağını duyurdu. Rusya ABD'nin, 35 Rus diplomatın ülkeyi terk etmesini istemesine aynı şekilde karşılık vereceklerini söyledi.

ABD’li üst düzey bir yetkilinin açıklamasına göre, Moskova’da ABD’li diplomatların rahatsız edilmesine misilleme olarak 35 Rus diplomat ülkeden sınırdışı edildi. ABD ayrıca New York ve Maryland’de bulunan 2 Rus temsilciliğini de kapattı.



Yetkilinin açıklamalarına göre Rus diplomatlara ülkeyi terk etmeleri için 72 saat verildi. Cuma günü itibariyle 2 temsilciliğe de Rus yetkililerin sokulmayacağı açıklandı.



Başkan Barack Obama, Demokrat Parti ve Hillary Clinton'ın seçim kampanyasına karşı düzenlediği siber suçlar nedeniyle Rusya hakkında harekete geçeceğini açıklamıştı. Rusya iddiaları reddetmekte.

OBAMA'DAN AÇIKLAMA

Obama, Rus diplomatların sınır dışı edilmesi kararını içeren "Başkanlık Emri"nden sonra yaptığı ikinci açıklamada, ABD'de 8 Kasım'daki başkanlık seçimlerinde Rusların siber saldırıda bulunduğu iddialarına değindi.

Başkan Obama, şunları kaydetti:

"Bu eylemler, Rusya'nın agresif faaliyetlerine verdiğimiz tepkinin tamamı değildir. Bazılarını kamuya açıklamayacağımız bir şekilde, belirlediğimiz zaman ve yerde çeşitli eylemlerde bulunmaya devam edeceğiz. Rusya'yı yaptıklarından sorumlu tutmanın yanında, ABD ve dostları ve dünya genelindeki müttefikleri Rusya'nın oturmuş uluslararası davranış normlarını baltalamaya ve demokratik yönetime müdahale etme çabalarına karşı birlikte çalışmalılar. Bu amaçla yönetimim, önümüzdeki günlerde Rusya'nın seçimlerimize müdahale etme çabaları ve önceki seçimlerdeki seçim döngüsü ile ilgili kötü niyetli siber faaliyetleri hakkında Kongre'ye bir rapor sunacak."

RUSYA'DAN AÇIKLAMA

Kremlin Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin 35 Rus diplomatın ülkeyi terk etmesini istemesine "mütekabiliyet prensibine" göre karşılık verileceğini ve cevabın ne olacağına Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in karar vereceğini söyledi.

Peskov, ABD'nin iddialarını kabul etmediklerine vurgu yaparak, "İki ülke ilişkilerini tahrip edecek böyle bir kararın yakında görevinden ayrılacak Beyaz Saray yönetimi tarafından alınması şaşkınlık oluşturuyor. Bu kararı uluslararası hukuk açısından gayrimeşru görüyoruz" ifadelerini kullandı.

"KARŞILIK VERECEĞİZ"

Rus basınına konuşan Rusya Parlamentosu'nun üst kanadı Federasyon Konseyi Dış İlişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı Vladimir Cabarov, "Karşılık vereceğiz. Amerikan Büyükelçiliği'nde ve görünüşe göre konsoloslukta temizleme olacak." dedi.

Cabarov, "Obama'nın son olarak yapabileceği herşey bu. Görevinden ayrılacak ABD lideri bu şekilde tüm köprüleri yakmaya çalışıyor. Obama Rusya'nın hafızasında iyi izler bırakmadı. 8 yılda ilişkilerimizde tek bir olumlu adım atmadı" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın Obama'nın "düşmanca adımlarını" kısmen düzeltebileceğini savunarak, "Trump kararnameleri iptal edebilir ancak kongreden geçmiş kararların iptal edilmesi kolay değil." değerlendirmesinde bulundu.

"PARANOYA"



Rusya Parlamentosunun alt kanadı Duma Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy, ABD'nin "başkanlık seçimlerine siber saldırı iddiaları" kapsamında Rusya'ya karşı yaptırım kararı almasını "paranoya" olarak nitelendirdi.



Slutskiy, Ria-Novosti ajansına yaptığı açıklamada, "35 Rus diplomatın 72 saat içinde ülkeyi terk etmesinin istenmesi gerçek bir paranoya belirtisi. Hiçbir kanıt olmadan ve asılsız iddialara dayanarak ülkemize karşı son derece agresif adımlar atılıyor" dedi.



Bu tür kararların mantıklı politikacılarda şok etkisi oluşturduğunu belirten Slutskiy, "Bu kararın tam da Suriye'de barışçıl çözüm için adım atıldığı günde açıklanması sembolik. Galiba Obama tarihteki son izini bu şekilde bırakmak istiyor" ifadelerini kullandı.



Slutsiky, görevi devrecek Washington yönetiminin aldığı kararların iki ülke ilişkilerine ciddi zararlar verdiğini ifade ederek, ilişki düzeyinin Soğuk Savaş döneminden daha düşük olduğunu kaydetti.



Rusya Dışişleri Bakanlığı İnsan Hakları Ombudsmanı Konstantin Dolgov ise, "Bu tür tek taraflı adımlar ilişkilere zarar vermeyi ve gelecekte onarılmasını zorlaştırmayı hedefliyor" dedi.

YAPTIRIM KARARI

Barack Obama yönetimi, "Rusya'nın ABD başkanlık seçimlerine siber saldırı yoluyla müdahale ettiği" gerekçesiyle 2 Rus istihbarat kuruluşu, 3 Rus şirketi ve 6 kişi hakkında yaptırım kararı aldı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Başkan Barack Obama'nın Özel Başkanlık Yetkisi'ni kullanarak aldığı kararların, Rusya'nın ABD Başkanlık Seçimlerini etkilemeye yönelik kötü niyetli saldırılarına cevap niteliği taşıdığı belirtildi.

Açıklamada, "Rusya'nın siber aktiviteleri seçimleri etkilemeyi, ABD'nin demokrasisine yönelik inancı aşındırmaya, seçim sürecinin bütünlüğüne ilişkin şüphe yaratmayı ve ABD devletinin kurumlarına duyulan güveni yıkmaya yönelikti. Bu aktiviteler kabul ve tolere edilemez." ifadeleri kullanıldı.

Karar çerçevesinde Rusya'nın Ana İstihbarat Direktörlüğü (GRU) ve Federal Güvenlik Ajansı (FSB), ABD'nin kara listesine eklendi. Bu kapsamda, GRU Başkanı Igor Valentinovich Korobov ve GRU Başkan Vekilleri Sergey Aleksandrovich Gizunov, Igor Olegovich Kostyukov ve Vladimir Stepanovich Alexseyev'e yaptırım uygulanacağı bildirildi.

FBI'IN LİSTESİNDEKİ SİBER KORSANLAR

Yaptırım listesine alınan diğer Rus vatandaşlarının isimleri ise Evgeniy Bogachev ve Aleksey Belan olarak açıklandı. Beyaz Saray, Bogachev'in siber saldırı yoluyla ABD'li şirket ve kurumlardan 100 milyon doların üstünde hırsızlık yaptığını iddia etti. Belan'ın da ABD'nin en büyük e-ticaret şirketlerinin veri tabanlarının güvenliğini ihlal ettiği ifade edildi. ABD basınında çıkan haberlere göre, Bogachev ve Belan, ABD Federal İstihbarat Bürosunun aranılan isimler listesinde de yer alıyor.

Ayrıca, Special Technology Center, Zorsecurity ve Autonomous Noncommercial Organization adlı 3 ticari kuruluşa GRU'ya hizmet verdikleri için yaptırım uygulanacağı duyuruldu.