ABD 4. çeurekte yüzde 2.1 büyüfü !

Ülkede geçen yılın dördüncü çeyrek büyüme oranı, kişisel tüketimdeki artışa bağlı olarak yüzde 1,9`dan yüzde 2,1`e revize edildi. Ülke ekonomisinin yaklaşık yüzde 70`ini oluşturan kişisel tüketim harcamalarındaki artış yüzde 3`ten yüzde 3,5`e düzeltildi.



ABD ekonomisi, geçen yılın son çeyreğinde yüzde 2,1 genişleyerek beklentinin hafif üzerinde büyüdü.



ABD Ticaret Bakanlığı'nın güncellediği verilere göre, ülkede Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) 2016’nın dördüncü çeyreğinde yüzde 2,1 genişledi. Piyasaların büyüme verisine yönelik üçüncü tahmine ilişkin beklentisi yüzde 2 seviyesindeydi.



Beklentilerin hafif üzerine çıkan büyüme verisinde, ülke ekonomisinin yaklaşık yüzde 70'ini oluşturan kişisel tüketim harcamalarındaki (PCE) artışın yüzde 3’ten yüzde 3,5’e revize edilmesi etkili oldu. Veriye ilişkin beklenti, yüzde 3’te sabit bırakılması yönündeydi. GSYH'yi oluşturan diğer alt kalemlerde ise kayda değer bir değişiklik yapılmadı.



Bu arada, 2016'nın son çeyreğine ait GSYH ve PCE fiyat endekslerinin her ikisi de yüzde 1,9’dan yüzde 2'ye revize edildi. Çekirdek PCE’deki artış ise 1,3’den yüzde 1,2’ye düzeltildi.



ABD Ticaret Bakanlığı raporunda, Amerikan ekonomisinin 2016 boyunca yüzde 1,6 büyüdüğüne işaret edildi. Ülkenin GSYH’si 2015 yılında ise yüzde 2,6 genişlemişti.



ABD Başkanı Donald Trump, görevi süresince büyümeyi yüzde 3’ün üzerine çıkarmayı vadediyor. Ekonomiyi yeni vergi reformu ve altyapı yatırımlarıyla canlandırmayı planlayan yeni yönetimin, vaatlerini ne zaman ve ne derecede gerçekleştirebileceği merak ediliyor.