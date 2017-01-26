ABD Başkanı Trump ateş püskürdü

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Başkanı Obama görevinden ayrılmadan önce gizli askeri bilgileri sızdıran Chelsea Manning ile ilgili "Nankör vatan haini! Hapisten hiç çıkarılmamalıydı" sözlerini kullandı.

ABD Başkanı Barack Obama, ofisteki son günlerinde aralarında 2010’daki Wikileask belgelerini sızdırmaktan 35 yıl hüküm giyen Chelsea (Bradley) Manning’in de olduğu 209 mahkumu affetti. Manning 2045 yılı yerine şimdi mayıs ayında tahliye edilecek.

Chelsea Manning, Twitter adresinden Obama’ya hitaben, “bana şans verdiğiniz için teşekkür ederim” demişti.

MANNING: ZAYIF BİR LİDER

Manning, Guardian'a yazdığı makalede Obama'yı 'zayıf bir lider' olarak tanımladı ve görevde kaldığı sürede 'çok az kalıcı başarısı' olduğunu savundu.

Manning makalesinde "Obama'nın mirasından çıkarılacak basit ders şu: Göreve ödün vererek başlamayın. Sizinle ortada uzlaşmayacaklar. Bunun yerine bizim pişmanlık duymayan yenilikçi bir lidere ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump ise bugün Twitter hesabından şu sözleri paylaşarak Manning'in Obama'yı zayıf bir lider olarak gördüğünü ileri sürdü:

"Hapisten hiç salınmamış olması gereken vatan haini nankör Chelsea Manning şimdi Başkan Obama'yı zayıf bir lider olarak nitelendiriyor. Korkunç!"