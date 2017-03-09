ABD bayraklı SDG güçleri

Türkiye'nin El Bab’dan sonra YPG’nin terketmemesi halinde Menbiç’in hedef alınacağı açıklamalarının ardından bölgeye ABD zırhlı araçlarıyla ve Rus ordusu tarafından takviye yapılırken Arab24 haber kanalı, Menbiç’nin El-Asaliye köyünde çekilmiş ABD bayraklı zırhlı araçların yanında görülen PKK’nın uzantısı YPG’nin ana unsur olduğu SDG güçlerinin görüntülerini yayınladı.

Pentagon Sözcüsü Jeff Davis, “Koalisyonun parçası olarak güvence verme ve caydırma amaçlı Menbiç’in içine ve etrafına ABD askerleri konuşlandırıldı. Bu görev DEAŞ’tan başka bir tarafa saldıran tarafları caydırmak içindir” ifadelerini kullanmıştı.

Arab24 kanalının geçtiği görüntülerde SDG güçleri, ABD bayraklı zırhlı araçların yanında yer alıyor. Menbiç bölgesinde Rus ve Suriye bayraklarını taşıyan araçlar da dolaşıyor.

ARMY RANGERS KOMANDOLARI DA GELDİ

Amerikan New York Times gazetesi ise bölgeye takviye güç olarak gönderilen Amerikalı askerler arasında Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin merkezi olan Erbil’den kaydırılan Amerikan Kara Kuvvetleri’nin ‘Army Rangers’ komandolarının da bulunduğunu yazdı. NYT, Army Rangers güçlerinin genelde çok ortaya çıkmadığını da hatırlattı. Army Rangers elit güçlerine bağlı askerler, Vietnam’dan Kore’ye Somali’den Afganistan’a birçok operasyonda yer aldı.