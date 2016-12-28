ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ'NDEN DEAŞ VE YPG AÇIKLAMASI

ABD Büyükelçiliği'nden DEAŞ ve YPG açıklaması

ABD Büyükelçiliği, DEAŞ ve YPG'ye destek iddialarına böyle yanıt verdi.

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Ankara'da bulunan ABD Büyükelçiliği, ABD'nin Suriye'de "terörist gruplara destek verdiği iddiaları"nı yalanladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ABD'nin DEAŞ ve YPG gibi terörist oluşumları desteklediğine dair elinde kanıtlar olduğunu söylemesi üzerine ABD Büyükelçiliği resmi Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yayınladı.

Yapılan açıklamada, "ABD hükümeti DEAŞ'i desteklememektedir. ABD hükümeti geçmişte DEAŞ'i yaratmamış veya desteklememiştir. ABD hükümetinin DEAŞ'e destek verdiği yönündeki iddialar doğru değildir" denildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 27 Aralık'ta düzenlenen basın toplantısındaki, "Bizi DAEŞ'i desteklemekle suçluyorlardı, şimdi onlar buradan yok oldular ve DAEŞ de aralarında olmak üzere terörist oluşumları destekliyorlar" iddiası üzerine yayınlanan açıklamada bu iddialar reddedildi.

Tıpkı Türkiye gibi ABD'nin de DEAŞ tarafından gerçekleştirilen terörist saldırılara maruz kaldığını ifade eden açıklamada şöyle denildi:

"ABD Hükümeti PKK ya da YPG'ye silah ya da patlayıcı sağlamamıştır. Bizler PKK'nın terör saldırılarını ve Türkiye'de gerçekleştirdiği menfur eylemlerini tekrar tekrar kınadık. DEAŞ'e karşı yürütülen harekat boyunca yaptığımız gibi, DEAŞ'i yenme çabalarımızı nasıl arttırabileceğimizi ve iki ülke halkını da tehdit eden bu belayı nasıl ortadan kaldırabileceğimizi belirlemek için, Türk hükümetindeki muhataplarınızla yakından çalışmayı sürdürüyoruz. Bu aynı zamanda, El Bab çevresinde DEAŞ'le müacdele eden Suriye muhalefetini ve Türk güçlerini en iyi nasıl destekleyebileceğimize ilişkin süreğene görüşmelerimizi de içermektedir."

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