ABD camiyi vurdu: 58 ölü

Suriye'nin Halep kentinin batısındaki Etarib ilçesine bağlı Cina köyünde, bir camiye yatsı namazı vakti düzenlenen hava saldırısı sonucu ölenlerin sayısı 24'ten 58'e çıktı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Halep'in Cina köyü yakınlarında bir hava saldırısı gerçekleştirdiklerini kabul etti.

Cina köyündeki sivil savunma yetkililerinden Yahya Cevad, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Rus uçağı olduğunu tahmin ettiğimiz bir savaş uçağı Halep'in Etarib ilçesi yakınlarındaki Cina köyünde namaz esansında bir camiyi bombaladı.” dedi.

Cevad, saldırı sonucu onlarca kişinin yaralandığını, enkaz altından çıkartılan ölü sayısının 24'ten 58'e yükseldiğini belirterek, “Sivil savunma ekipleri saldırıya maruz kalan caminin enkazı altında kalanlara ulaşmaya çalışıyor. Camide 200 ila 300 arasında kişi vardı.” diye konuştu.

Ölü sayısının artmasından endişe edildiğini kaydeden Cevad, "Sivil savunma ekipleri ile köy halkı enkaz altında olanlara kısıtlı imkanlarla ulaşmaya çalıyor. Savaş uçağının ibadet yerini vurması kabul edilir bir şey değil.” değerlendirmesinde bulundu.

ABD DOĞRULADI

CENTCOM, AA muhabirine yaptığı yazılı açıklamada, Halep'in Cina köyü yakınlarında bir hava saldırısı gerçekleştirdiklerini kabul etti.

Konuyla ilgili ilk yazılı açıklamasında söz konusu saldırının İdlib'de gerçekleştirildiğini kaydeden CENTCOM, "El Kaide'ye ait bir toplanma yerinin vurulduğunu ve çok sayıda teröristin öldürüldüğünü" iddia etmişti.

AA muhabirinin, İdlib'deki saldırı ile Cina köyündeki saldırının aynı saldırılar olup olmadığı şeklindeki sorusuna cevap veren bir CENTCOM yetkilisi, saldırının İdlib'de değil Halep'in Cina köyü yakınlarında gerçekleştirildiğini kabul etti.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ile CENTCOM söz konusu olayı incelediklerini ve detayları paylaşacaklarını kaydederken, saldırının söz konusu cami saldırısı olabileceğini inkar etmedi.

Suriye'nin Halep kentinin batısındaki Etarib ilçesine bağlı Cina köyünde dün bir camiye yatsı namazı vakti düzenlenen hava saldırısında en az 58 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

DİYANET'TEN AÇIKLAMA

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Halep'te bir camiye yatsı namazı esnasında düzenlenen hava saldırısına ilişkin, bir insanı secdedeyken öldürmenin ve bir mabedin göğsünü delmenin hem Allah katında hem de insanlık önünde hiçbir açıklamasının olamayacağını bildirdi.

Görmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Suriye'nin Halep kentinin batısındaki Etarib ilçesine bağlı Cina köyünde bir camiye dün yatsı namazı vaktinde gerçekleştirilen ve 58 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan saldırıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İnsanlık dışı bu saldırıyı şiddetle telin ettiğini vurgulayan Görmez, "Halepli kardeşlerimize ve bütün Müslümanlara başsağlığı diliyor, şehitlere rahmet, acılı ailelerine sabır niyaz ediyorum." açıklamasını yaptı.

"Elbet bir gün hesap verecekler"

Masum insanlara kasteden, ahlak ve hukuktan nasibini almamış, vicdan elbisesini çıkarmış, insaf kalemini kırmış olanların elbet bir gün hesap vereceğine dikkati çeken Görmez, şunları kaydetti:

"Bir insanı secdedeyken öldürmenin, bir mabedin göğsünü delmenin ne insanlık önünde ne de Cenab-ı Hakk'ın katında hiçbir açıklaması olamaz.

Acıya dayanacak gücü kalmamış, dermanı secdede arayan bu masum sivillerin feryadını duyun! İslam ülkelerinin liderleri, ilim insanları, insan hakları müdafileri bu vebal her birinizin, hepimizin sırtındadır.

Kararan bakışlarda umut ışığı olmak için çırpınanların çabası elbet makam-ı ilahide karşılık bulacaktır. Annelerin feryadı elbet cevapsız kalmayacaktır. O zamana kadar Müslümanlara, İslam ümmetine düşen kardeşliğini unutmamak, tek yürek olarak mazlumun yanında yer almaktır.

Bu zalim saldırıyı telin ediyor, sadece birkaç saat içinde unutulan ve peşinden yenileri eklenen bir insanlık suçu olmaması için vicdan sahibi bütün insanlığı bu zulmü durdurmaya davet ediyorum."