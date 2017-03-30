ABD Dışişleri Bakanı Türkiye'de

Tillerson'ın ilk randevusu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la. Saat 11.00'da gerçekleşecek görüşmeden sonra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşıyla buluşacak ve iki bakan görüşmenin ardından basın toplantısı düzenleyecek.

Barack Obama döneminin ikinci yarısında bozulan ABD-Türkiye ilişkileri, tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşıyor. Donald Trump'ın başkan olmasıyla beklenen değişiklik hamlesi henüz gerçekleşmiş değil ve ABD Dışişleri Bakanı'nın bugün birçok konuda Ankara'ya tatmin edici cevaplar vermesi gerekecek.

İki yeni sıcak başlık

Dışişleri Bakanlığı'ndan dün akşam yapılan açıklamada "İkili görüşmelerde Türkiye-ABD ikili ilişkileri tüm veçheleriyle ele alınacak, güncel bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır" denildi.

İlk akla gelen konular terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'ye Rakka'da verilen operasyon desteği ve 15 Temmuz darbe girişiminin sorumlusu Fetullah Gülen'in himaye edilmesi olsa da iki yeni sıcak başlık var.

'Yersen!.. Her iş bitti de o mu kaldı?'

Son olarak dün akşam NTV'de soruları yanıtlayan Başbakan Binali Yıldırım, FETÖ'nin hava kuvvetleri imamı Adil Öksüz'ün ABD İstanbul Başkonsolosluğu tarafından aranmasına tepki göstermişti. Yıldırım, şu açıklamayı yapmıştı:

"Adil Öksüz’ün çok kilit bir isim olduğunu biliyoruz darbe girişiminde. Maalesef şu anda da firari durumda. İlk ifadesinde buraya tarla bakmaya gelmiştim filan gibi bir ifadeyle geçiştiriyor ve firari durumda. Öksüz'ün ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu'ndan aranmış olması, bunun ifadelere girmiş olması ve ifadelere girmesinden sonra 'Biz vizesini iptal etmek için aradık. 15 Temmuz'un fâillerinden biriydi, onun için biz de duyarlılık gösterdik, Türkiye Cumhuriyeti devletine karşı sorumlu davrandık, hemen vizesini iptal ettik'. Resmi açıklama bu. Yersen! Tabii başka şeyler de var mı yok mu bakmak lâzım. İnsan 'Her iş bitti de o mu kaldı?' sorusunu sormaktan da geri duramıyor. Daha tatmin edici bir cevap bekleriz."

15 Temmuz darbe girişimini organize eden isimler arasında yer alan Adil Öksüz, iki gün gözaltında tutulduktan sonra esrarengiz bir şekilde kaçmıştı.