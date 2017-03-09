ABD doğruladı: Deniz piyadeleri Suriye'de

ABD donanma askerlerinin Suriye'ye gönderildiği belirtiliyor. Rakka'nın 25 kilometre kuzeyine konuşlanacak 400 deniz piyadesi, helikopterler ve top atışlarıyla DEAŞ'ın temizlenmesinde rol alacak. Türkiye, YPG yerine müttefiklerin özel kuvvetler askerleriyle Rakka'da sahne almasını istiyor.

ABD RESMEN DOĞRULADI

ABD Başkanı Donald Trump'ın önüne konulan terör örgütü DEAŞ'la savaş planında nasıl bir adım atılacağı beklenirken, Pentagon'dan ilk hamle geldi. Washington Post ve CNN International'ın peş peşe duyurduğu haberde, ABD donanma askerlerinin Suriye'ye gönderildiği belirtiliyordu. Bir numaralı gündeme dönüşen gelişmeyi ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyonun sözcüsü Albay John Dorrian öğle saatlerinde resmen doğruladı.

İLK EKİP CEPHE HATTINA ULAŞTI

Dorrian'ın verdiği bilgiye göre, Deniz Piyadeleri'ne bağlı 400 özel harekat komandosu aşama aşama bölgeye gönderilecek. İlk ekip cephe hattına ulaştı.

ABD medyasında yer alan haberlerde, komandoların Rakka'nın 25 kuzeyine konuşlanacağı aktarılmıştı. Askerler, Kuveyt'te konuşlu 11'inci Deniz Seferi Birliğinden bölgeye yollanıyor.

Komandolarla birlikte Rakka çevresine sevk edilen silahlar ise, 155mm top mermisi fırlatan M777 tipi obüsler ve Osprey tipi helikopterler.

KARA BİRLİKLERİ DE YOLLANACAK

Reuters haber ajansı, dün gece geçtiği haberde Kuveyt'ten yola çıkan 1000 askerden 700'ünün de Musul'a gönderildiğini bildirdi. Savunma Bakanlığı Pentagon, bölgeye kara birlikleri de yollayacak. Haberlere göre, deniz piyadelerinin Suriye'ye gönderilmesi ABD'nin tek seferdeki en büyük sevkiyatı.

MENBİÇ ÇEVRESİNDE GÖRÜLMÜŞLERDİ

Suriye'nin kuzeyinde şimdiye kadar 500'den fazla ABD askeri olduğu biliniyor. Amerikan Ordu birlikleri, son olarak birçok kez Menbic çevresinde görüntülendi.

Reuters haber ajansı ise, dün akşam Rakka çevresindeki YPG'lilerin fotoğraflarını servis etti. Çatışma bölgesinden kaçan sivillerin ellerini kaldırarak YPG'lilere yaklaştığı fotoğraflarda, militanlar arama yapıyor. Ayrıca esir alınan iki IŞİD'li de fotoğraflarda yer alıyor.

ANKARA-WASHINGTON HATTI

ABD, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'nin çoğunlukta olduğu Suriye Demokratik Güçleri'ni (SDF) destekliyor.

Ankara ve Washington arasında IŞİD'in kalesi Rakka'ya düzenlenecek operasyonun içeriği uzun süredir görüşülüyor. Washington'ın YPG ile birlikte hareket etmesine karşı çıkan Türkiye, müttefiklerin özel kuvvetler askerleriyle operasyonda yer almasını istiyor.

İki ülkenin Genelkurmay başkanları hafta içinde Antalya'da Rus mevkidaşlarıyla Suriye'yi masaya yatırdı.