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ABD, EMRU USLU'YU İADE EDECEK Mİ ?

ABD, Emru Uslu'yu iade edecek mi ?

"Selam Tevhid'de kumpas" davasının firari sanıklarından Uslu'nun ABD'den iadesi istendi.

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Adalet Bakanlığı, "Selam Tevhid'de kumpas" davasının firari sanıklarından Emrullah Uslu'nun ABD'den iadesini ve geçici tutuklanmasını istedi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu, "Selam Tevhid'de kumpas" davasının firari sanıklarından, kamuoyunda "Emre Uslu" olarak tanınan Emrullah Uslu hakkında yeni bir karara imza atıldı.

"Selam Tevhid'de kumpas" soruşturması kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine çıkartılan yakalama kararı çerçevesinde Uslu hakkında Adalet Bakanlığınca iade dosyası hazırlandı.

Adalet Bakanlığı, Uslu'nun iadesi ve geçici tutuklanmasına ilişkin dosyaları ABD Adalet Bakanlığına gönderdi.

FETÖ firarisi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında da yakalama kararı çıkarılan FETÖ firarisi Uslu hakkında, darbe girişimi öncesinde "görsel ve sosyal medyada darbeye zemin hazırladığı, darbe girişimi gecesi ise darbeye karşı konulmaması yönünde açıklama yaptığı" iddiasıyla birden çok soruşturma bulunuyor.

Uslu, geçen yıl nisan ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Washington'da katıldığı bir düşünce kuruluşunun konferansı öncesinde PKK/PYD'ye ait bez parçaları taşıyan grupla eylem yaparken ortaya çıkmıştı.

Aynı eylemde PKK'ya destek veren grubun YPG'ye ait bez parçaları ve terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan posterleriyle protesto gösterisine katılmaları dikkati çekmiş, Uslu da bu grupla yan yana objektiflere yansımıştı.

AA
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