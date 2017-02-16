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ABD GENELKURMAY BAŞKANI TÜRKİYE'YE GELİYOR

ABD Genelkurmay Başkanı Türkiye'ye geliyor

Milli Savunma Bakanı Işık, ABD Genelkurmay Başkanı Dunford'un yarın Türkiye'ye geleceğini açıkladı.

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Milli Savunma Bakanı Işık, ABD Genelkurmay Başkanı Dunford'un yarın Türkiye'ye geleceğini açıkladı.

ABD’nin NATO’ya bakışında önemli bir değişikliğin olmadığını ABD savunma bakanını dünkü ifadelerinden öğrenmiş olduk. Ege’deki NATO faaliyetinin sonlandırılmasıyla ilgili Türkiye olarak görüşümüzü ifade ettik.

Bir diğer önemli konu Karadeniz’deki NATO görünürlüğünün artması. Bizim buna prensip olarak ‘evet’ dediğimizi biliyorsunuz. Tüm çalışmaların Montrö’nün ruhuna ve lafzına uygun yapılması gerekiyor. Rusya’yı provoke edecek bir tarzda değil bölgede istikrarı artırarak ancak caydırıcılığı artıran bir anlayışla yapılması gerektiğini ifade ettik.

EL BAB’DA SON DURUM NEDİR? SONRASINDA OPERASYON NASIL OLACAK?

El Bab şu anda tümüyle kuşatılmış durumda. İçeride ciddi bir temizlik yapılıyor. DEAŞ’tan tamamen temizlenmesi için yoğun bir faaliyet var. Bu temizlik bittikten sonra El Bab’ın hayatın normale dönesi bekleniyor. El Bab’dan sonra ümit ederiz El Bab operasyonu bitene kadar  

"ÖNCELİĞİMİZ MÜNBİÇ VE RAKKA"

Münbiç’ten PYD unsurlarının çekilmiş olması. El Bab operasyonundan sonra iki önceliğimiz olacak birisi Münbiç diğeri Rakka. Münbiç'te PKK PYD varlığını asla kabul edemeyiz.

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