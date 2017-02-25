ABD hakkında inanılmaz iddia

ABD Merkez Kuvvetler Komutanı (CENTCOM) Joseph Votel, cuma günü Suriye'ye önceden açıklanmayan bir ziyaret yaptı. PYD öncülüğünde kurulan DSG’nin (Demokratik Suriye Güçleri) Sözcüsü Talal Sülo, Votel'in kendilerine 'ileriki aşamalarda ağır silah temin etme sözü verdiğini' söyledi.

Obama yönetimi döneminde benzer bir ziyaret yapan Votel ilk kez Trump döneminde Suriye'de IŞİD'le savaşan DSG'nin bir dizi komutanı ile bir araya geldi. AFP'ye açıklama yapan DSG Sözcüsü Talal Sülo, Votel ile 'Donald Trump döneminde ABD ile koordinasyonu ve ABD'nin verdiği desteği arttırma' konularını ele aldıklarını söyledi.

“AĞIR SİLAH SÖZÜ VERİLDİ”

Sputnik’te yer alan habere göre; Sülo, "İleriki aşamalarda ağır silahların temini konusunda sözler verildi" dedi. Görüşmeyi "ABD'nin bizim güçlerimize olan desteğinin teyidi" olarak niteleyen Sülo, "Sonuçlar olumluydu. Fırat'ın Gazabı operasyonundaki gelişmeleri ve diğer ortak askeri konuları konuştuk" dedi. Bir DSG kaynağı da görüşmenin 4 saat sürdüğünü aktardı.

“KOALİSYONUN MENBİÇ'İ TÜRKİYE'NİN SALDIRILARINDAN KORUYACAĞINI DOĞRULADI”

Adı açıklanmayan üst düzey bir DSG kaynağı görüşmenin ardından "Votel, koalisyonun Menbiç'i Türkiye'den gelecek ya da Türkiye'nin desteklediği saldırılardan korumayı devam edeceğini doğruladı" diye konuştu. Kaynak, "Türkiye destekli güçlere kontrolümüzdeki bölgede bir koridor açılması konusunu ele almadık" dedi.

ABD’DEN AÇIKLAMA YOK

ABD Savunma Bakanlığı ise Votel'in ziyareti hakkında açıklama yapmadı. Votel Mayıs 2016'da bölgeyi ziyaret etmiş ve DSG komutanları ile onlara danışmanlık yapan ABD'li askerlerle görüşmüştü. Dün de ABD'li Cumhuriyetçi Senatör John McCain'in geçen hafta bölgeyi ziyaret ettiği ve DSG güçlerine ağır silah desteği sözü verdiği açıklanmıştı.