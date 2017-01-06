ABD HAVALİMANINDA SİLAHLI SALDIRI

ABD havalimanında silahlı saldırı

ABD'de bir havalimanında bir saldırganın ateş açması sonucu 5 kişi öldü en az 3 kişi yaralandı.

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ABD'nin Florida eyaletindeki Fort Lauderdale-Hollywood Uluslararası Havalimanında düzenlenen silahlı saldırıda, alınan ilk bilgilere göre 5 kişinin yaşamını yitirdiği, en az 3 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Florida'da yerel medyada yer alan haberlerde, Fort Lauderdale Havalimanında silahlı saldırı meydana geldiği ve olayda 5 kişinin öldüğü aktarıldı.

Saldırganı gözaltına alan polis, olayın Terminal 2'nin bagaj teslim bölümünde meydana geldiğini bildirdi.

[Son dakika.. ABDde havalimanında silahlı saldırı]

Polis, olay yerindeki yolcuları güvenlik gerekçesiyle tahliye etti.

Dört terminali bulunan havalimanında günde 73 bin yolcuya hizmet ediliyor.

Havaalanında tesadüfen bulunan Beyaz Saray eski Sözcüsü Ari Fleischer de Twittermesajında, "Lauderdale Havaalanındayım. Ateş edildi. Herkes kaçıyor." bilgisini verdi.

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