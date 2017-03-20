ABD ile İngiltere arasında ipler gerildi !

ABD Başkanı Donald Trump’ın İngiliz istihbarat kuruluşu GCHQ’yu selefi Barack Obama’nın talebiyle kendisini dinletmekle suçlamasının ardından iki yakın müttefik Washington ile Londra arasında ipler gerildi. Konu, İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson’ın bu hafta yapacağı ABD ziyaretinde ele alınacak.

ABD Başkanı Donald Trump’ın İngiliz istihbarat servislerinden Hükümet İletişim Karargâhı’nı (GCHQ) ABD Başkanlık seçimi döneminde kendisini dinlemekle suçlamasının ardından, iki ülke arasında tansiyon yükseldi. Geçtiğimiz cuma günü Beyaz Saray’da Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir araya gelen Trump’ın, Obama tarafından dinlendiği iddialarına ilişkin bir soruyu yanıtlarken, “En azından ortak noktalarımız var” diyerek eski yönetimin Merkel’i de dinlettiği iddialarına atıfta bulunması çok konuşuldu. İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, iki ülke arasında dinleme iddiaları tartışması sürerken bu hafta ABD’de temaslarda bulunacak. Johnson, yarın Beyaz Saray’da Trump’ın yardımcıları ve danışmanlarıyla bir araya gelecek. Washington’da çarşamba günü yapılacak ve Trump’ın da katılabileceği DEAŞ zirvesine gidecek olan Johnson, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile de görüşecek.

BEYAZ SARAY: ÖZÜR DİLEMEDİK

Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer, Başkan Trump’ın GCHQ ile ilgili suçlamalarıyla ilgili olarak İngiliz hükümetinden özür diledikleri iddialarını yalanladı. İngiliz Telegraph gazetesi, Spicer ve Trump’ın ulusal güvenlik danışmanı Herbert R. McMaster’ın İngiliz hükümetinden resmen özür dilediklerini yazmıştı. Öte yandan ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Devin Nunes, Başkanlık seçimlerine ilişkin Trump ile Rusya arasında işbirliğine dair herhangi bir delil görmediğini söyledi. Cumhuriyetçi Nunes, Trump’ın, dinlendiği yönündeki iddialarına dair de bir kanıt görmediğini ifade etti.

GCHQ’DA DEĞİŞİM

Trump’ın, selefi ABD Başkanı Barack Obama’nın talebi üzerine kendisini dinlemekle suçladığı GCHQ’nun başkanı değişiyor. İngiliz Sunday Times gazetesi, bu hafta kurumun başına İngiliz iç istihbarat servisi MI5’ın genel direktör yardımcısı Jeremy Fleming’in atanacağını yazdı.

TRUMP İDDİALARI GÜNDEMDEN DÜŞÜRMEDİ

Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer, Barack Obama’nın GCHQ’yi kullanarak seçim kampanyası sırasında Donald Trump’ın telefonlarını dinlettiği iddiasını geçtiğimiz hafta yineledi. GCHQ’dan gelen yanıtta ise, iddiaların ‘saçma ve tamamen gülünç’ olduğu ifade edildi. Bir sonraki gün İngiltere’den yapılan açıklamada, Beyaz Saray’ın bu suçlamaları bir daha gündeme getirmeme sözü verdiği bildirildi. Ancak aynı gün Almanya Başbakanı Merkel ile bir araya gelen Trump, Obama yönetimi tarafından dinlendiği iddialarını yineledi.

ABD ve İngiltere, “Five Eyes” (Beş Göz) denilen ülkeler arası istihbarat paylaşımı yapan grubun üyesi. Grup üyelerinin, birbirlerine karşı casusluk faaliyetlerinde bulunmaları yasak. Avustralya, Kanada ve Yeni Zelanda grubun diğer üyeleri.