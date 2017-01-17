ABD İLE RUSYA ARASINDA SOĞUK RÜZGARLAR

ABD ile Rusya arasında soğuk rüzgarlar

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Washington’un Avrupa'da 'ordu konuşlandırma planlarını' yıkıcı olarak niteledi.

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Mariya Zaharova bugün yaptığı açıklamada, ABD’nin uyguladığı Avrupa'da kapsamlı ordu konuşlandırma planları tüm Avrupa'nın güvenlik mimarisi için güçlü yıkıcı potansiyele sahip, yeni askeri ve siyasi gerçekliği oluşturduğunu ifade etti.

"YIKICI SONUÇLAR DOĞURABİLİR"

Kıtadaki güç dengesinde büyük bir dengesizlik kazandırdığını söyleyen Avrupa-Atlantik bölgesi için uzun vadeli yıkıcı sonuçlar doğurabilir" dedi.

"SOĞUK SAVAŞ DÖNEMİNE BENZİYOR"

Washington'un bu planlarıyla yeni silahlanma yarışını başlattığını ve soğuk savaş döneminde olana benzer çatışmacı ilişki modelini dayatmakla niteleyen Rus yetkili, şöyle konuştu:

“Tüm bunların yanında Avrupa ve küresel güvenliğe yıkıcı etkisi olan tek taraflı ve hiçbir şekilde kısıtlanmayan ABD füze savunma sistemi potansiyelinin geliştirilmesi, ABD'nin diğer NATO ülkelerinin topraklarına yerleştirilen nükleer silahların modernizasyonu ve nükleer güç olmayan müttefiklerini aktif olarak bu silaha alıştırması dikkat çekiyor.”

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