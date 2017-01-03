ABD ile Rusya arasındaki polemiğe WikiLeaks de katıldı

Julian Assange ABD'de yayın yapan Fox kanalına röportaj verdi. WikiLeaks'in kurucusu Demokrat Parti Komitesi ve Hillary Clinton'ın başkanlık kampanyasını yürüten John Podesta'nın e-postalarının hacklanmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.



Assange, mailleri WikiLeaks'e Rusya'nın vermediğini belirterek, "Kaynağımız Rus hükümeti değil diyebilirim. Bunu geçtiğimiz iki ayda defalarca tekrar ettim" ifadelerini kullandı.

Julian Assange, ABD hükümetinin bu iddiaları dillendirmesinin temel sebebi olarak Donald Trump'ın meşruluğuna gölge düşürmek istemesini gösterdi.

WikiLeaks'in yayınladığı belgelerin doğruluğunu savunan Assange bunların Amerika'da da geniş kabul gördüğünü söyledi. Assange Obama'nın Rus diplomatları sınırdışı etmesinin ardından ABD devletinden gelen açıklamaların da bunu kanıtladığını iddia etti. Assange, "Açıklamalarda eksik olan tek kelime vardı. O da WikiLeaks. Bu oldukça garip" şeklinde konuştu.

WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange 2012 yılından beri Ekvador'un Londra Büyükelçiliği'nde yaşıyor. Ekvador hükümeti Assange'ın sığınma başvurusunu kabul etmişti. İngilizler ise Assange'nın ülkeden ayrılmasına izin vermeyeceklerini gerekirse büyükelçiliği işgal edeceklerini açıklamışlardı.