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ABD İLE TÜRKİYE ARASINDAKİ SAAT FARKI 1 SAAT AZALIYOR

ABD ile Türkiye arasındaki saat farkı 1 saat azalıyor

İki ülke arasındaki saat farkı pazar gününden itibaren 1 saat az olacak- ABD ile Türkiye'nin saat farkları, 5 Kasım'a kadar, coğrafi koşullara göre 7 saat ile 13 saat arasında değişecek

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ABD'de yaz saati uygulamasının 12 Mart Pazar günü başlamasıyla bu ülke ile Türkiye arasındaki saat farkı 1 saat azalacak.

ABD'de 12 Mart'ta yerel saatle 02.00'de saatler 1 saat geri alınacak.

Böylece Türkiye ile ABD arasındaki saat farkı 1 saat düşecek.

ABD'nin "Doğu yakası Zaman Dilimi"nde bulunan New York, New Jersey, Washington DC, Boston, Philadelphia, Miami ve Atlanta şehirleriyle Türkiye arasındaki saat farkı 8 yerine 7 olacak.

Türkiye'nin, "Merkez Zaman Dilimi"ndeki Chicago, Houston, San Antonio, Dallas, New Orleans, Memphis, Kansas City, Minneapolis kentleriyle farkı 9 saatten 8 saate inecek.

"Dağlık Zaman Dilimi"nde yer alan Albuquerque, Denver, Salt Lake City ile Türkiye arasındaki saat farkı da 10'dan 9'a gerileyecek.

Türkiye ile "Pasifik Zaman Dilimi"nden Phoenix, Las Vegas, San Diego, Los Angeles, San Francisco, Portland ve Seattle arasındaki fark ise 11 saat yerine 10 saat olarak devam edecek.

ABD'nin Alaska eyaleti ile Türkiye arasındaki saat farkı 12'den 11'e, Hawaii eyaletiyle fark da 14 saatten 13 saate inecek.

Söz konusu yeni saat farkları, ABD'de 5 Kasım Pazar günü yaz saati uygulamasının sona ermesine kadar sürecek.

Türkiye'de, Bakanlar Kurulu tarafından geçen yılın eylül ayında yaz saati uygulamasının her sene yıl boyu sürdürüleceğine karar verilmişti. Böylece ülkede saatlerin geri ya da ileri alınmasından vazgeçilmişti.

AA
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