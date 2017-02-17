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ABD MERKEZ BANKASI'NA ŞOK !

ABD Merkez Bankası'na şok !

ABD Bankalar Birliği'nin 12 üyesi, ABD Merkez Bankası'na dava açtı.

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Amerikan Bankalar Birliği (ABA), ABD Merkez Bankası'na (Fed) ve hükümete dava açtı. 12 banka Fed'i temettüleri kesmek ve anayasaya aykırı hareket etmekle suçluyor. Kavganın merkezinde ise 1913 yılından bu yana sürdürülen bir anlaşmanın bozulması var.

Bankalar yüz yılı aşkın bir süredir Fed'in rezervlerinden kağıt alıyor. Bunun karşılığında da yüzde 6'lık bir temettü gelirleri elde ediyor. Bu rakam yaklaşık olarak yüzde 2'ye indirilince bankaların temettü gelirlerinde de 10 milyar dolarlık bir azalma meydana geldi.

Federal mahkemelerde açılan davanın konusunda "100 yıllık bir anlaşmayı bozmak" ve ABD Anayasa'sındaki "özel mülkiyeti kârını vermeden el koymak" gibi maddeler var. ABA Başkanı ve CEO'su Rob Nichols, "Yapılacak bir şey kalmayınca son sığınacak yer olarak hukuka başvurduk" dedi.

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