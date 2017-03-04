ABD Münbiç'i yakın markaja aldı

"ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonun Münbiç'in kuzeyine askeri yığınak yaptığı ve bölgede devriye gezdiğine" dair haberler çıkması üzerine Albay Dorrian, Twitter hesabı üzerinden açıklama yaptı.

Sözcü, “@CJTFOIR (Birleşik Görev Gücü Doğal Kararlılık Operasyonu) bu adımı, koalisyon üyelerine ve ortaklarına güvence vermek, saldırıları caydırmak ve DEAŞ’ın yenilmesine odaklanmaya devam etmek üzere attı.” ifadelerini kullandı.

Dorrian, “@CJTFOIR düşmanca hareketleri caydırmak, yönetişimi iyileştirmek ve YPG’nin orada daimi bir varlığının bulunmadığını temin etmek için Münbiç civarındaki kuvvetleri artırmıştır.” paylaşımında da bulundu.

Dorrian ayrıca Koalisyonun geçen yazdan beri Münbiç'te kuvvet bulundurduğunu kaydetti.