ABD ordusundan tepki çeken tweetler !

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM) bugün attığı üç tweet büyük tepki çekti. Tweetlerde görülen kişilerin terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG saflarında yer aldığı, ABD ordusunun bu tweetlerle terör propagandası yaptığı iddia edildi. Bazı kullanıcılar fotoğraflarda görülenlerin çocuk yaşta olduğunu belirtirken başkaları da "Yüzleri açık fotoğraflarını yayınlayarak onların can güvenliğini riske atıyorsunuz" diye ABD'ye tepki gösterdi.

Ortadoğu başta olmak üzere çok sayıda bölge ülkesinde ABD ordusu birliklerine komuta eden CENTCOM'un bu akşam üstü attığı ilk tweet'te, "Kamuoyunun talebi üzerine Suriyeli DEAŞ karşıtı kadın savaşçıların daha fazla fotoğrafını yayınlıyoruz" denildi.

Ardından "silah talimi" başlıklı ikinci tweet geldi.

Üçüncü tweet'te ise bir başka fotoğrafa eşlik eden "Savaşa hazır" ifadesi yer aldı.

İLK VUKUATLARI DEĞİL

CENTCOM bu kişilerin Suriye'de hangi örgütün saflarında yer aldığını doğrudan açıklamasa da, yüzlerce kez retweet edilen üç mesaj büyük tartışma yarattı.

Bu kişilerin terör örgütü PKK'nın Suriye kolu olan YPG saflarında savaştığını belirtenler ABD'yi terör propagandası yapmakla suçladı.

Genç kızların çocuk yaşta göründüğünü, ABD'nin "çocuk savaşçıları" kullandığı da iddia edildi.

Terör örgütü YPG sempatizanları da ABD'ye tepki gösterdi, bu paylaşımlar nedeniyle fotoğraftaki kişilerin DEAŞ tarafından hedef alınabileceğini savundular.

CENTCOM'un resmi Twitter hesabı geçen ay da YPG'nin ana unsur olduğu Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) "PKK ile ilgimiz yok" açıklamasını retweet ederek Türkiye'nin tepkisini çekmişti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, “CENTCOM aklını mı yitirdi” diye sormuş, Savunma Bakanı Fikri Işık ise “YPG ile işbirliği yılanla çuvala girmektir” demişti.

PENTAGON DÜN BU AÇIKLAMAYI YAPMIŞTI

Öte yandan, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) geçen hafta sonu Twitter hesabından paylaştığı fotoğraflarda görülen "küçük yaştaki savaşçılar"a ilişkin, "Suriye'deki gruplara destek verme şartları arasında 'savaşçıların belli bir yaşta olması' koşulunun bulunmadığı" açıklamasını yapmıştı.