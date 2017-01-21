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ABD, PKK'YA ASKERİ ÜNİFORMA GİYDİRDİ

ABD, PKK'ya askeri üniforma giydirdi

Irak'ta ABD'li ve İngiliz uzmanlar tarafından eğitilen PKK'lı teröristlere askeri üniforma giydirildi.

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ABD ve İngiliz uzmanlarca Irak’ın Sincar bölgesinde eğitilen bölücü terör örgütü PKK’nın, yıllardır kullandığı poşulu, mekap ayakkabılı, şalvarlı kıyafetleri eğitimden sonra çıkarıldı. Askeri kisve kazandırmak için yeni teçhizat ve üniforma verildi.

Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk'ün haberine göre bölücü terör örgütü PKK'nın Irak'ın Sincar bölgesinde kurduğu terör üslerinde ABD'li ve İngiliz uzmanlar tarafından eğitildiğini SÖZCÜ duyurmuştu. Suriye ve Irak kuzeyinde yuvalanan teröristleri kara gücü olarak kullanmak isteyen ABD ve İngiltere, teröristleri silahlandırmak ve bunun eğitimini vermekle yetinmedi. Şimdi de hainleri askeri düzene göre teçhizatlandırıyor. PKK'lı hainler her zaman giydikleri poşulu, mekap ayakkabılı kıyafetler yerine, kamuflajlı, askeri modelde kıyafetler kullanmaya başladı. Sincar'dan Kerkük'e kadar geniş bir alanda peşmergenin izin vermesiyle hareket serbestisi kazanan örgüt, IŞİD'den kaçan Ezidi gençleri de bünyesine katıyor. Örgüt yeni yapısında yeni silahlar, yeni düzen kurarken eğitimleri de askeri kurallara göre verilmeye başlandı.

TERÖR ORDUSUNUN ALTYAPISI

Dinci terör örgütü IŞİD'le mücadele için Irak ve Suriye'de bulunan ABD ve Batılı devletlerin özel kuvvetleri tarafından, PKK'lılara silah-mühimmat ve askeri malzeme veriliyor. Ortadoğu ve Türk dünyası üzerine medya çalışması olan Türkçe Konuşan Ülkeler Uluslararası Gazeteciler Derneği'nin 2016 medya raporunda, PKK'lıların yeni silah ve üniformalarının fotoğrafları da yer aldı.

Raporda bölgedeki yeni yapılanma şöyle anlatıldı: “IŞİD'le mücadele etmesi için PKK'ya yapılan silah ve mühimmat yardımının yanı sıra eğitim desteği de verildiği biliniyor. PKK, kendisine yapılan askeri destekle kabuk değiştirmeye başladı. PKK artık Batılı askeri uzmanların gözetiminde yıllardır sürdürdüğü klasik yapısından, kendisine biçilen rol gereği askeri elbise, malzeme ile ileride kurulması planlanan terör ordusunun alt yapısını hazırlıyor. Suriye ve Irak'ın kuzeyinde terör kantonları, üsleri ve kampları kuruyor.”

TÜRKİYE DÜŞMANLIĞI YAPILIYOR

“PKK, şu an Kerkük güneyinde bünyesine elaman topluyor. Haftalık programlar şeklinde Batılı uzmanlarca verilen silahlı eğitim sonrası bu gençlere kamuflajlı üniforma giydiriliyor. Sözde yemin törenlerinde Türkiye'ye hakaretlerle dolu sloganlar attırılıyor. Suriye'de ABD ve koalisyon unsurları, Irak'ta peşmerge tüm bu faaliyetlere izin veriyor.''

Sözcü
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