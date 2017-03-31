ABD, PYD İÇİN SÖZ VERMEDİ

ABD, PYD için söz vermedi

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, Türkiye ziyaretinde defalarca hatırlatılmasına rağmen terör örgütü PYD ile ilgili söz vermekten kaçındı.

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ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson temaslarında, terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı PYD ile işbirliği yapılması ve Fetullah Gülen’in iade edilmemesi sitemleriyle karşılaştı.

Tillerson’ın, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmelerinde Ankara’nın, ABD ile PYD/YPG arasındaki işbirliğine tepkisi önemli yer tuttu. Ancak Tillerson, Çavuşoğlu ile düzenlediği ortak basın toplantısında üç kez Türkiye’nin PYD konusundaki hassasiyeti ve PKK ile benzerliğinin hatırlatılmasına rağmen ABD yönetiminin bu örgütle işbirliği yapmayacağına dair bir taahhütte bulunmaktan kaçındı. Bu konuda önemli tartışmaların devam edeceğini vurgulayan Tillerson, “Türkiye ve ABD’nin DEAŞ’la mücadelede ortaklığa devam edeceğini” söyledi.

ZOR KARARLAR, ZOR SEÇİMLER

Tillerson’ın İran’ın bölgeye zarar vermesine karşı işbirliğini zikretmesi de dikkat çekti. Tillerson, Gülen’in iadesi konusunda da “taahhüt” olarak algılanacak bir söz kullanmadı.

Adil Öksüz’ün, vize verilmeyeceğine dair ABD Konsolosluğu’nca aranmasının ise normal prosedür olduğunu vurguladı.

Tillerson, basın toplantısında, “YPG ve Rakka operasyonu görüşmelerin odak noktalarıydı. Tartışmalar devam edecek, ne seçenekler var bakacağız. Zor kararlar ve zor seçimler” dedi.

Hürriyet
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