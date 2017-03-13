ABD resmen ilan etti: ''Hepsi ölecek !''

Irak'ın en büyük ikinci şehri Musul'un kent merkezinde tamamen etrafı sarılan terör örgütü IŞİD için yolun sonu göründü.

ABD'nin IŞİD'le mücadele özel temsilcisi Brett McGurk, Pazar akşamı Bağdat'ta yaptığı açıklamada "Musul'da kalan tüm militanlar ölecekler" dedi.



Terör örgütünün kontrolündeki toprakların yüzde 65'ini kaybettiği bilgisini veren özel temsilci, "İmdat yolları kesildi, yabancı militan akışı engellendi. IŞİD abluka altında tutuluyor ve yenilmesi an meselesi" diye konuştu.

17 Ekim'de Musul'u kurtarmak için büyük operasyona başlayan Irak ordu birlikleri, Ocak ayında Dicle Nehri'nin doğusunda kalan tüm mahalleleri kurtardı. Şubat ayı ortasında ise batı yakası operasyonu başladı.

Liderleri kaçtı

19 Şubat'tan bu yana hızlı bir şekilde ilerleyen Irak askerleri, dün itibariyle kentin dışına açılan son yolu da kontrol altına aldı. Ordudan yapılan açıklamaya göre, batı yakasının üçte biri şimdiden kurtarılmış durumda. Özel temsilci McGurk, şimdiye kadar temizlenen alanın 50 bin kilometrekareyi bulduğunu söyledi.