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ABD SAVAŞ UÇAKLARI ÇİN DENİZİ ÜSTÜNDE !

ABD savaş uçakları Çin Denizi üstünde !

Çin'e meydan okuyan ABD, tartışmalı bölgede F-18 jetleriyle tatbikat yapıyor.

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Pekin yönetimine meydan okuyan Pentagon, tartışmalı bölgede USS Carl Vinson uçak gemisinden havalanan F-18 jetleriyle tatbikat yapıyor. Gemiye alınan uluslararası haber ajansları, çarpıcı kareleri peş peşe geçti.

Çin ile dünyanın geri kalanını karşı karşıya getiren Güney Çin Denizi üstünde, ABD savaş uçakları uçuyor.

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F-18 ve diğer jetler, USS Carl Vinson uçak gemisinden peş peşe havalandı. İki ay sürecek tatbikat öncekilerden hayli büyük ölçekli, tatbikatta B-52 bombardıman uçağı da sahne alacak.

ABD donanması, cuma günü gazetecileri savaş gemisine aldı ve uluslararası ajanslar nükleer yakıtla hareket eden USS Carl Vinson'dan fotoğrafları dünyaya geçti. Fotoğraflarda, uçaklara yüklemek üzere füze taşıyan askerler dikkat çekiyor.

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ABD donanmasından Tuğmiral James Kilby, "Biz geçmişte buradaydık, gelecekte de olacağız ve müttefiklerimize güven vermeyi sürdüreceğiz" dedi.

Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı, tatbikatla Pekin yönetimi ve ABD'nin müttefiklerine mesaj gönderildiğini aktarıyor.

Pekin'den ilk tepki

Sefer Özgürlüğü Operasyonu Devriyesi adı verilen tatbikata karşı Pekin yönetiminden ilk açıklama geldi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Shuang, tatbikattan kaygı duyduklarını belirterek tepkilerini Washington'a ilettiklerini söyledi.

Çin ve müttefiki Rusya, geçen yıl Eylül ayında Güney Çin Denizi'nde birlikte tatbikat yapmıştı.

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Çin, Adalara füze sistemi yerleştirdi

Çin'in Güney Çin Denizi üstündeki tartışmalı adalara inşa ettiği askeri tesisler, 2016 yılında uydular tarafından görüntülenmişti. Aralık ayında yayınlanan fotoğraflarda, yedi ayrı adaya yerleştirilen füze savunma sistemi ve uçaksavarlar açık şekilde seçiliyordu.

Yaz mevsiminde çekilen fotoğraflarda ise, aynı bölgede havaalanı, hangarlar, savaş uçakları, kuleler açık şekilde yer alıyordu.

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Tüm komşular peşinde

Pekin yönetimi, tartışmalı adalar üzerinde birkaç yıl önce altyapı çalışmaları başlatmıştı. Çin hükümeti bu kararının uluslararası hukuka uygun olduğunu savunuyor ancak başta Tayvan olmak üzere Vietnam, Filipinler, Malezya ve Brunei gibi ülkeler de bölgedeki adalar üzerinde hak iddia ediyor ve Pekin'i Güney Çin Denizi'ni askeri üsse çevirmekle suçluyor.

Çin, yalnızca komşu ülkelerle değil ABD ile de sık sık Güney Çin Denizi'nde karşı karşıya geliyor.

Dünyanın en önemli deniz güzergahlarından olan Güney Çin Denizi, zengin hidrokarbon rezervlerine sahip.

Milliyet
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