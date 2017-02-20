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ABD SAVUNMA BAKANI MATTİS'TEN BAĞDAT'A SÜRPRİZ ZİYARET

ABD Savunma Bakanı Mattis'ten Bağdat'a sürpriz ziyaret

ABD Savunma Bakanı Mattis'in sürpriz bir ziyaretle Irak'ın başkenti Bağdat'a gittiği belirtildi. Mattis ziyaret öncesi yaptığı açıklama da ise çarpıcı ifadeler kullandı.

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Irak Savunma Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre Mattis başkent Bağdat'a geldi.

Mattis'in Bağdat ziyaretinin, Musul'un batı yakasının terör örgütü DEAŞ'ın elinden alınması için başlatılan operasyonunun ikinci gününde gerçekleşmesi dikkati çekti.

ABD Savunma Bakanı Mattis'in Irak Başbakanı Haydar el-İbadi ile bir araya geleceği ve DEAŞ ile mücadele konusunu görüşeceği ifade ediliyor.

Mattis, bakanlık görevine gelmesinin ardından ilk defa Bağdat'ı ziyaret ediyor.

ABD'nin Irak genelinde yaklaşık 6 bin askeri olduğu kaydediliyor.

ZİYARET ÖNCESİ KOMİK AÇIKLAMALAR

Mattis bugün Irak ziyaretine başlamadan önce yaptığı açıklamada, Başkan Donald Trump'ın Ocak ayında CIA mensuplarına hitap ederken, "Irak'ın petrollerine el koymalıydık. Neyse, belki bir fırsat daha çıkar" yolundaki sözleriyle ters bir tavır belirtmiş oldu.

"KİMSENİN PETROLÜNE EL KOYMAK İÇİN IRAK'TA BULUNMUYORUZ"

İlk Irak ziyaretinde Mattis, İslam Devleri militanlarını Musul kentinde ellerinde kalan yerlerden çıkartmak için yeni bir taarruza girişen Irak ordusunu destekleyen Amerikan askerlerinin çalışmalarını yerinde görecek.

Irak gezisine katılan gazetecilerin, Irak'ın petrollerine el koymak gibi bir tehdidin gündemde olup olmadığını sorduğu Mattis, böyle bir niyeti kesin biçimde reddetti. Mattis, "Biz kimsenin petrolüne el koymak için Irak'ta bulunmuyoruz" dedi.

"PARAYLA ALINIYOR"

Mattis, "Burada bulunan herkes ve Amerika'daki herkes gazını, petrolünü parayla alıyor. Eminim gelecekte de böyle olacaktır." Mattis'in sözleri, Trump yönetiminde son dönemde ortaya çıkan farklı politik görüşlerin en yeni örneği oldu.

Trump daha önce, sorgulama yöntemi olarak tutuklulara işkence yapılması konusunda Mattis'in kendisine katılmadığını söylemişti.

AA
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