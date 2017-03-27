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ABD SİNCAR RAPORUNDA FENA YAKALANDI

ABD Sincar raporunda fena yakalandı

Türkiye'nin bu zamana kadarki tüm tepki ve uyarılarına kulak tıkayarak terör örgütleriyle iş tutan ABD, kendi yayınladığı raporla PKK ve PYD'nin aynı örgüt olduğunu kabul etti.

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ABD Ordusu eğitim ve Doktrin Komutanlığı'nda (TRADOC) görev yapan ABD'li stratejist subayların kaleme aldığı raporda, Sincar Operasyonunda yer alan örgütlerin ilerleyiş güzergahlarının aktarıldığı haritada PKK-YPG-YBS (PKK'nın sözde Şengal savunma birlikleri) tek ve aynı örgüt olarak tanımlandı. Böylelikle örgütün PKK uzantısı olduğu kabul edildi.

RAPORDA ORTAYA ÇIKTI

Amerikan Ordusu, PKK-YPG-YBS kardeşliğini Sincar Savaşı Raporu'nda kabul etti. Kamu istihbaratı üzerinden kamuoyu dikkatine sunulan rapor, ABD Ordusu Eğitim ve Doktrin Komutanlığı'nda (TRADOC) görev yapan ABD'li stratejist subaylar tarafından kaleme alındı. Nisan 2016 tarihli “tasnif dışı” TRADOC dokümanında, Sincar'da DEAŞ'a karşı savaşan güçler ve operasyondaki ilerleyişleri bir haritayla anlatıldı. Haritada PKK teröristleri mor renkle, Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin peşmerge güçleri mavi renkle yansıtıldı.

ABD’nin hazırladığı haritada PKK’lı teröristler mor renkle, Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin peşmerge güçleri mavi renkle yansıtıldı.

RESMEN KABUL ETTİLER

Mor renkli güçlerin tanımlaması olarak harita üzerinde PKK notu düşülürken, haritaya yönelik açıklamada da bu gücün PKK-YPG-YBS (PKK'nın sözde Şengal savunma birlikleri) olduğu belirtildi. Amerikan Ordusu, Sincar Operasyonu haritasıyla YPG'nin

PKK ile birlikte hareket eden bir güç olduğunu da resmen kabul etmiş oldu.

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PKK, YPG İLE MÜTTEFİK GRUP!

Raporda, YPG'den, “PKK ile müttefik gruplardan biri” ifadesiyle bahsedildi. YPG'nin Suriye iç savaşında ortaya çıkan bir grup olduğu, savaş taktik ve teknikleriyle öne çıktığı, hız, sürpriz ve gizliliğe güvenen bir grup olduğu tanımlaması yapıldı. YPG'nin Sincar Savaşı için binden fazla Yezidi'yi 1 haftada eğittiği, savaşçılarının Irak'ta Peşmerge tarafından tutulan bir bölgede bulunduğu, Yezidilerin DEAŞ'a karşı başlıca müttefiklerinin de PKK ve YPG olduğu bilgileri aktarıldı. Sincar operasyonuna dair detaylı bilgi verilen raporda, operasyonda batıdan PKK, doğudan ise peşmergenin DEAŞ'a karşı saldırdığı anlatıldı.

SİNCAR'I ÖRGÜTE VERDİLER

Sincar Operasyonu'nun ardından PKK, Amerika'nın da desteğiyle Irak'ın “Yeni Kandil” olarak anılan Sincar Bölgesinin tamamına sahip oldu. Güvenlik kaynakları, Sincar'ın PKK tarafından ele geçirilmiş oluşunun, Güneydoğuda yürütülen terörle mücadele faaliyetlerine olumsuz etkisi olacağına işaret ediyorlar. Kaynaklar teröristler sızmalarının olabileceği uyarısında bulunuyor.

Amerika'nın raporunda PKK ile yapılan işbirliği detaylı olarak anlatılıyor.

Yeni Şafak
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