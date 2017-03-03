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ABD SURİYE REJİMİNİN MENBİÇ'E GİRİŞİNDEN HABERDAR

ABD Suriye rejiminin Menbiç'e girişinden haberdar

Pentagon sözcüsü, Rusya ve Suriye rejimine bağlı zırhlı araçların Menbiç'e girdiğinden haberdar olduklarını açıkladı.

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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Rusya ve Suriye rejimine bağlı zırhlı araçların insani yardım konvoylarına eşlik ederek Münbiç’e girdiğinden haberdar olduğunu açıkladı.

Konuyla ilgili günlük basın toplantısında AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Pentagon sözcüsü Albay Jeff Davis, "Rejim ve Rusya tarafından sponsorluk edilen insani yardım konvoylarının Münbiç'e girdiğini ve yanlarında zırhlı araçların olduğunu fark ettik, izliyoruz ve farkındayız. Bu, bizim parçası olduğumuz bir şey değil ve diyeceğim şey şu ki sahadaki tüm tarafların DEAŞ ile savaşmaya odaklanmasını istemeye devam ediyoruz.” dedi.

Terör örgütü PYD/PKK’nın öncülük ettiği Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) bağlı Münbiç Askeri Konseyi ile Beşşar Esed rejimi arasında bir anlaşma olup olmadığından haberlerinin bulunmadığını ifade eden sözcü, oradaki hareketliliğin parçası olmadıklarını savundu.

"Bu adımı destekliyor musunuz?" sorusuna ise Davis, “Desteklemek veya desteklememek meselesi değil, farkındayız ve tek bir odağımız var ki o da DEAŞ ile mücadele etmek.” cevabını verdi.

- "Bilgilendirildik"

Sözcü, SDG’nin bu konuda kendilerini bilgilendirmediğini, ancak Rus hükümetinin güçlerin ayrışması için ABD’yi bilgilendirdiğini söyledi. Davis, “Bize sürpriz olmadı. Bu güvenli ayrışma hattının çalıştığını gösteren bir örnek oldu, çünkü bilgilendirildik. Ancak bizim orada yaptıklarımızı değiştirecek bir şey olmadı.” ifadelerini kullandı.

ABD askerlerinin bölgedeki varlığı ile ilgili bir soruya ise Davis, konu hakkında bilgi edinmeye çalıştıkları ve gelişmelerin henüz çok yeni olduğu yanıtını verdi.

Terör örgütü PYD/PKK'nın paravan kuruluşu Münbiç Askeri Konseyi dün, Esed güçlerinin Münbiç'e gireceğini duyurmuştu. Ancak açıklamada, rejim güçlerinin ilçenin batı uçlarına yerleşerek, PYD/PKK ile Fırat Kalkanı Harekatı'na katılan Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) arasında set oluşturacağı iddia edilmişti.

AA
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