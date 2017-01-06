ABD: Suriye'ye müdahale planını İngiltere engelledi

The Guardian'ın haberine göre, ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, ABD'nin Suriye'ye müdahale edememesine gerekçe olarak İngiltere parlamentosunun hava saldırılarına karşı oy kullanması gösterdi.

KİMYASAL SİLAH KIRMIZI ÇİZGİMİZ DEMİŞTİ

ABD Başkanı Obama eğer Esad rejimi Suriye'de kimyasal silah kullanırsa müdahale edeceklerini açıklamıştı. Kimyasal silah kullanımının kırmızı çizgi olduğunu belirtmişti. Ancak 2013 yılında Beşşar Esad'ın Şam kırsalında sarin gazı kullandığı ortaya çıkmıştı. Buna rağmen ABD bir müdahalede bulunamayarak kırmızı çizgisinin geçilmesine izin vermişti.

Obama kırmızı çizgisinin geçilmesinden İngiltere'de dönemin başbakanı David Cameron'u sorumlu tuttu. Konuyla ilgili Kerry şöyle konuştu: "O zamana kadar ilerlemeye karar vermiştik. Ancak Cameron parlamentoya giderek hava saldırılarının önüne geçti."