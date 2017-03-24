ABD Tabka'yı kıskaca aldı

ABD’nin Rakka’yı DEAŞ’ın elinden almak için düzenleyeceği operasyonun son şekli henüz belirlenmemişken, sahada ABD desteği alan SDG’nin operasyonları sürüyor. ABD ordusu, DEAŞ’ı Tabka’da iki taraftan sıkıştırmak için SDG üyelerini helikopterlerle DEAŞ mevzilerinin arkasına taşıdı.

Terör örgütü PKK’nın Suriye kolu PYD/YPG’nin ana omurgasını oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG), terör örgütü DEAŞ’ın Suriye’deki ‘başkenti’ konumundaki Rakka’ya yönelik operasyona devam ederken, ABD’den desteği sürüyor. Rakka’nın yaklaşık 40 km batısında yer alan Tabka Barajı’na yönelik harekâtta baraja doğru kuzeyden ilerleyen SDG güçlerinin bir kısmı salı gecesi Amerikan helikopterleriyle barajın güneyine, DEAŞ hattının arkasına taşındı. Birleşik Görev Gücü Doğal Kararlılık Operasyonu sözcülerinden Albay Joe Scrocca, bu hamlenin DEAŞ’ı şaşırttığını ifade etti. ABD güçleri daha önce SDG’ye hava sevki desteği vermemişti.

HOWITZER DESTEĞİ

SDG güçlerinin taşınması sırasında Amerikan güçleri Howitzer obüslerle, Apache helikopterlerle ve savaş uçaklarıyla ateş desteği sağladı. ABD güçlerinin, SDG’ye sağladığı bu avantaj Rakka’ya yönelik operasyonun yeni bir evreye girdiğini gösteriyor. Tabka çevresinde üç amaç var. Bunlardan biri Tabka barajını kontrol altına almak. Baraj, DEAŞ için ekonomik açıdan kritik. Bunun yanısıra Tabka kenti ve bölgedeki havalimanı da ABD destekli SDG’nin hedefinde.

5 SAAT SÜRDÜ

Albay Scrocca, “Baraj, kent ve havalimanları DEAŞ’ın dışarıdan yabancı savaşçı getirmesi, onları barındırması ve dışarıya terör ihraç etmesi açısından hassas önemde ve DEAŞ’ın Fırat’ın batısında hâkim olduğu bölgelerle son bağlantıları” ifadelerini kullandı. SDG’nin sosyal medya hesapları ile Suriye’deki Kürt internet sitelerinde yer alan fotoğraflarda, ABD askerleri ve SDG içerisinde yer alan YPG’liler görüldü. Bu haberlere göre havadan sevk operasyonu yaklaşık 5 saat sürdü.

RUS MASLAHATGÜZARA ANKARA’DA YPG UYARISI

Dışişleri Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu, önceki gün Suriye’de PYD’nin kontrolündeki Afrin bölgesinden açılan ateşle bir askerin şehit olması üzerine Rus maslahatgüzarı önceki gün bakanlığa çağırdıklarını açıkladı. Müftüoğlu, “Rusya ile varılan anlaşma çerçevesinde bu bölgedeki ihlalleri izlemeden Rusya sorumlu olduğu için Rus Maslahatgüzarı çağrılmıştır” dedi.

TİLLERSON: İŞİMİZ ULUS İNŞAASI DEĞİL

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, önceki gün Washington’da düzenlenen 68 ülkenin temsil edildiği DEAŞ’la mücadele toplantısında Türkiye’nin DEAŞ’la mücadele çabalarını övdü ve Fırat Kalkanı’nın DEAŞ’ı Suriye’nin kuzeyinden başarılı şekilde çıkardığını söyledi. Tillerson, DEAŞ karşıtı koalisyonun işinin ‘ulus inşa etme ya da yeniden yapılanma olmadığı’ vurgusunu da yaptı.