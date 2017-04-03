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ABD TEHDİT ETTİ: ''BUNU YAPMAK ZORUNDALAR''

ABD tehdit etti: ''Bunu yapmak zorundalar''

ABD Başkanı Trump Kuzey Kore'ye karşı Çin'den yardım isteyip açık açık tehdit etti.

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ABD'den gelen son haberlere göre gerilim daha da tırmanıyor. Trump, “Çin Kuzey Kore konusunda ya bize yardımcı olacak ya da olmayacak. Eğer yardımcı olurlarsa bu Çin’in hayrına. Olmazlarsa da bu hiç kimsenin hayrına değil” ifadesini kullandı.

"BİZ ÇÖZECEĞİZ!"

Washington Yönetimi, Kuzey Kore’nin teşkil ettiği nükleer tehdit konusunda duyulan kaygıyı tekrar tekrar dile getiriyor. Geçen ay Dışişleri Bakanı Rex Tillerson Çin’i ziyaret etmiş ve Pekin Yönetimi’nden Kim Jong-un idaresinde Kuzey Kore’den gelen potansiyel tehdidi azaltma yönünde adım atmasını istemişti. Bu hafta da Trump, Çin Cumhurbaşkanı Şi Cinping’i ABD’de ağırlayacak.FT’ye verdiği mülakatta Trump, “Çin Kuzey Kore meselesini çözmezse, biz çözeceğiz” dedi. Çin olmadan ABD’nin sorunu çözebileceğine inanıp inanmadığı sorusuna ise Trump, “Tamamen” yanıtını verdi.

ABD’nin Birleşmiş Millerler (BM) Daimi Temsilcisi Hikki Haley de ABC News’e verdiği mülakatta, Çin’den gelen “kaygılıyız” yönündeki bahanelerin kabul edilemeyeceğini ifade etti. Halley, “Ne denli kaygılı olduklarını bize kanıtlamak zorundalar. Kuzey Kore’yi durdurabilecek tek ülke Çin’dir ve onlar bunu biliyor” dedi.

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