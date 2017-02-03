ABD, terörist diye çocukları öldürdü

Yemen'de El Kaide'yi hedef alan operasyonda helikopterler sivilleri vurdu, 23 can kaybı arasında 10 çocuk bulunuyor.

ABD, Yemen'de Amerikan komandoları tarafından El Kaide'nin kalesi olarak bilinen bir bölgeye düzenlenen operasyonda sivillerin de ölmüş olabileceğini açıkladı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan (CENTCOM) yapılan açıklamada, ölenler arasında çocukların da bulunma ihtimali olduğu doğrulandı.

Bir insan hakları organizasyonu olan Reprieve, operasyonda 23 sivilin hayatını kaybettiğini, ölenlerin 10'unun çocuk olduğunu duyurdu.

2011'de ABD'nin bir hava saldırısında öldürülen Enver El-Avlaki adlı militanının sekiz yaşındaki çocuğunun da ölenler arasında olduğu iddia ediliyor.

ABD olayla ilgili daha önce yaptığı açıklamada, Yakla bölgesindeki bir köye düzenlenen baskında bir ABD askerinin öldüğünü, üçünün yaralandığını, operasyona Apaçi helikopterlerin de katıldığını, öldürülen 14 militan arasında 3 El Kaide liderinin de bulunduğunu belirtmişti.

ABD bu açıklamada sivillerin ölümüyle ilgili iddialara değinmemişti.

CENTCOM tarafından yapılan son yapılan açıklamada, komandoları desteklemek için gerçekleştirilen hava saldırılarında sivillerin de vurulmuş olabileceği belirtildi.

ÜÇE BÖLÜNMÜŞ BİR ÜLKE

Çalkantılı yıllar geçiren Yemen, halihazırda fiili olarak üçe bölünmüş durumda. Ülkenin doğusu, orta kesimleri ile Aden ve Taiz'i de kapsayan güneybatı kentlerini Abdurabbu Mansur Hadi kontrol ediyor. Ülkenin batısı neredeyse tamamen İran destekli Husilerin elinde. Bu iki grup, Mart 2015'ten bu yana savaşıyor.

Husilere karşı operasyon yapan Suudi Arabistan'ın saldırılarında 2016 yılı içerisinde yüzlerce sivil öldü. Husiler ile Suudi Arabistan destekli koalisyon arasındaki çatışmaların bilançosu ise, 10 binden fazla ölüm.

Ülkenin orta kesimlerinde bir başka güç dikkat çekiyor, El Kaide. Kuzeyden güneye önemli bir bölgeyi kontrol eden terör örgütü, güneybatıya doğru bazı sahil kentlerinde de otorite kurdu.