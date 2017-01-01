ABD TÜRKİYE'DEKİ VATANDAŞLARINI UYARDI

ABD Türkiye'deki vatandaşlarını uyardı

ABD Dışileri Bakanlığı, Ortaköy'deki terör saldırısı sonrasında bir açıklama yaparak Türkiye'deki vatandaşlarını uyardı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

İstanbul Ortaköy'de gerçekleştirilen ve 35 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısısonrası bir açıklama yayınlayan ABD Dışişleri Bakanlığı, "İstanbul Ortaköy’deki gecekulübünde ateş açıldığı yönünde haberler alınmaktadır. Çok sayıda kişinin öldüğü duyumu alınmıştır" satırlarına yer verdikten sonra vatandaşlarını saldırının olduğu bölgeden uzak durmaları konusunda uyardı.

 Açıklamada Amerika’nın İstanbul Başkonsolosluğu’nun “aşırıcı grupların Amerikan vatandaşları ya da yabancıların yaşadığı ya da sıkça uğradığı yerlerde şiddetli saldırılarını sürdürdüğü” uyarısına da yer verilirken, Amerikan vatandaşlarına özellikle Batılılar’ın, turistlerin ve yabancıların ziyaret ettiği kalabalık yer ve mekanlardan uzak durmaları tavsiye edildi. Bu mekanların yalnızca restoranlarla sınırlı olmadığı, ticaret merkezleri, ibadet yerleri ve ulaştırma noktaları da olduğu kaydediliyor.

 

699
Kim Kardashian kalçalarına makyaj yaptırdıKim Kardashian kalçalarına makyaj yaptırdı
Olaydan yaralı kurtulanlar saldırı anını anlattıOlaydan yaralı kurtulanlar saldırı anını anlattı
Afyonkarahisar’da av ölümle son bulduAfyonkarahisar’da av ölümle son buldu
Beştepe'de büyük hainlikBeştepe'de büyük hainlik
''Yazıcıoğlu cinayetini Erdoğan'ın üzerine yıkmamı istediler''''Yazıcıoğlu cinayetini Erdoğan'ın üzerine yıkmamı istediler''
Bakan'dan elektrik arızasıyla ilgili açıklamaBakan'dan elektrik arızasıyla ilgili açıklama
'Türkiye saldırı altında iddiası'' olay oldu'Türkiye saldırı altında iddiası'' olay oldu
İstanbul'da Salı günü 8 ilçe kararacakİstanbul'da Salı günü 8 ilçe kararacak
Bireysel Emeklilik Sistemi 1 Ocak'ta başlıyorBireysel Emeklilik Sistemi 1 Ocak'ta başlıyor
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS