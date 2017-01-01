ABD UYARDI MI, UYARMADI MI ?

ABD uyardı mı, uyarmadı mı ?

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, İstanbul'daki saldırı hakkında ortaya atılan iddialara yanıt verdi.

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ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, ABD'nin gece kulübü saldırısı öncesinde eğlence yerlerini uyardığı yönündeki iddialarla ilgili açıklama yaptı. Elçilikten yapılan açıklamada "Sosyal medyada dolaşan dedikoduların aksine, Amerikan hükümeti Reina kulübü dahil olmak üzere belirli eğlence yerlerine yönelik tehditlerle ilgili bilgi sahibi değildi ve Amerikan hükümeti Amerikalıları belirli mekanlar ya da mahallelerden uzak durmaları konusunda uyarmadı" denildi.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, İstanbul Ortaköy'de  düzenlenen terör saldırısına ilişkin ABD'nin önceden bilgi sahibi olduğu  iddialarına, "Sosyal medyada dolaşan dedikoduların aksine, Amerikan hükümeti  Reina kulübü dahil olmak üzere belirli eğlence yerlerine yönelik tehditlerle  ilgili bilgi sahibi değildi ve Amerikan hükümeti Amerikalıları belirli mekanlar  ya da mahallelerden uzak durmaları konusunda uyarmadı" yanıtını verdi.  Büyükelçilik, resmi internet sitesi ve Twitter hesabından "ABD  Hükümetinin Kamu Güvenlik Mesajlarını Açıklığa Kavuşturma Amaçlı Bilgi Notu"  başlığıyla bir açıklama yayımladı.

 Açıklamada, Büyükelçiliğin, Amerikan vatandaşlarının hedef  alınabileceğine dair belirtilerle her karşılaştığında yaptığı gibi, 22 Aralık'ta  da Türkiye ve Avrupa'nın birçok kısmını kapsayan, yortu günlerine yönelik genel  bir tehdit uyarısı yayınladığı vurgulanarak, Amerikan hükümetinin saldırının  gerçekleştiği mekan da dahil olmak üzere belirli eğlence yerlerine yönelik  tehditlerle ilgili bilgi sahibi olmadığı belirtildi.  Açıklamada, şunlar kaydedildi:  "ABD ve Türk kurumları terörle mücadelede yakın istişare içindedir,  buna terör tehdidi şüphelerine ilişkin bilgi paylaşımı da dahildir. Bu iş  birliği, bizler ortak terör tehdidiyle mücadele ederken sürecektir. Günün erken  saatlerinde Beyaz Saray ve Büyükelçiliğimiz tarafından da belirtildiği üzere, dün  geceki terör saldırısını kati surette kınamaktayız. Amerikan vatandaşlarının da  saldırıya uğradığı bu çirkin saldırıdan etkilenen herkese taziyelerimizi  sunuyoruz."

Reina'nın sahibi Mehmet Koçarslan, verdiği röportajda, Amerikan istihbaratının saldırının bilgisini paylaştığı  yönünde ifadelerde bulunmuş, daha sonra sözlerinin anlamının dışında  paylaşıldığını belirterek, ABD'nin basına yansıyan ve kendi vatandaşlarına  yönelik uyarılarını kastettiğini belirtmişti.  ABD Büyükelçiliği, söz konusu açıklamayı, saldırının ardından bazı  haberlerde ve sosyal medyada yer alan, Amerikan istihbaratının saldırıyı daha  önceden bildiği yönündeki yorumların ardından yaptı.

AA
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