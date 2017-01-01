ABD VE AVUSTRALYA, TÜRKİYE'DEKİ VATANDAŞLARINI UYARDI

ABD ve Avustralya, Türkiye'deki vatandaşlarını uyardı

ABD ve Avustralya, Ortaköy'deki terör saldırısı sonrasında bir açıklama yaparak Türkiye'deki vatandaşlarını uyardı.

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İstanbul Ortaköy'de gerçekleştirilen ve 35 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısısonrası bir açıklama yayınlayan ABD Dışişleri Bakanlığı, "İstanbul Ortaköy’deki gecekulübünde ateş açıldığı yönünde haberler alınmaktadır. Çok sayıda kişinin öldüğü duyumu alınmıştır" satırlarına yer verdikten sonra vatandaşlarını saldırının olduğu bölgeden uzak durmaları konusunda uyardı.

Açıklamada Amerika’nın İstanbul Başkonsolosluğu’nun “aşırıcı grupların Amerikan vatandaşları ya da yabancıların yaşadığı ya da sıkça uğradığı yerlerde şiddetli saldırılarını sürdürdüğü” uyarısına da yer verilirken, Amerikan vatandaşlarına özellikle Batılılar’ın, turistlerin ve yabancıların ziyaret ettiği kalabalık yer ve mekanlardan uzak durmaları tavsiye edildi. Bu mekanların yalnızca restoranlarla sınırlı olmadığı, ticaret merkezleri, ibadet yerleri ve ulaştırma noktaları da olduğu kaydediliyor.

AVUSTRALYA DA UYARDI

ABD'den sonra Avustralya da vatandaşlarını özellikle İstanbul ve Ankara'ya yapacakları ziyaretler konusunda uyardı.

Avustralya hükümeti, Türkiye'de olan ya da Türkiye'ye gitmeyi planlayan Avustralyalılara yönelik uyarıda bulundu.

Sky News Avustralya'daki haberde, Avustralya'nın Ankara Büyükelçiliği'ndeki yetkililerin de Türk yetkililerle irtibat halinde olduğu ve saldırıda ölen ya da yaralanan Avustralya vatandaşı olup olmadığının öğrenilmeye çalışıldığı belirtildi.

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