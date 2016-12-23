ABD vizesi alırken bu soru da sorulacak

ABD'ye gitmek istiyorsanız ve vize alacaksınız, artık sosyal medya hesaplarınızı da kontrol etmeniz gerekecek. ABD'de deveye giren yeni vize uygulamasına göre, vize başvurularında artık kullanıcılara sosyal medya hesapları da sorulacak.

Shiftdelete.net’te yer alan habere göre; kullanıcılar online sistemden başvuruyu yaparken, açılan dropdown menüde karşılarına artık sosyal medya hesaplarının adreslerini soran bir soru da çıkacak.

Bu soru opsiyonel olacak ve cevap verilmesi zorunlu olmayacak ancak vize başvurunuzu inceleyen görevli, adınızı sosyal medyada bulduğunda ve başvuruda sosyal medya hesabınızı vermediğinde, rahatsız edici bazı sırlar sakladığınızı düşünerek vize başvurusunu reddedebilecek.