ABD YPG'LİLERİN ALTINA ZIRHLI ARAÇ ÇEKTİ

ABD YPG'lilerin altına zırhlı araç çekti

ABD'ye ait Hummer zırhlı araçları Rakka operasyonunda YPG'lilerin de kullanmasına ilişkin fotoğraflar ve görüntüler ortaya çıktı.

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IŞİD’in Suriye’deki önemli merkezi olan Rakka’nın DEAŞ’tan temizlenmesi için ABD destekli başlatılan operasyon sürüyor. Operasyon kapsamında kentin önemli ilçelerinden biri olan Tabka her yönden kuşatılırken, Rakka ve Tabka’nın çevresinden kaçan siviller güvenli bölgelere nakledildi. Operasyon için DSG’nin bir çok yönden Fırat Nehri üzerinden Tabka’ya sevkiyat yaptığı belirtilirken, daha önce kendilerine Kanada yapımı zırhlı araçlar gönderilen YPG’lilerin, Amerika ordusuna ait Hummer tipi zırhlı araçları da kullandığı gözlendi.

Suriye’deki Kürt internet sitelerinde yer alan haberlere göre, Rakka operasyonuna katılan DSG’nin içerisinde yeralan YPG’lilerin, operasyon sırasında Hummer tipi zırhlı araçları kullandığı belirtildi. ABD ordusunun kullandığı Hummer tipi zırhlı araçları, Irak ordusu ve Peşmergeler de kullanıyor.

Amerikan yönetimi yaklaşık 2 ay önce DSG’nin kullanması için yaklaşık 200 Kanada yapımı zırhlı aracı Suriye’ye göndermişti. Kanada merkezli bir firma tarafından üretilen zırhlı araçların el yapımı patlayıcılara karşı özel olarak tasarlandığı, yüksek korumalı ve çatışma bölgelerinde askerler ile ayrıca kolluk kuvvetleri tarafından kullanılabilen taktik zırhlı araçlar tam teçhizatlı olup üzerine makineli tüfek, füze ve bomba atar monte edilebildiği belirtilmişti.  

DHA
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