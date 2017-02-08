ABD, YPG'ye tank katili de vermiş

ABD yönetimi PKK’nın Suriye kolu YPG’yi silahlandırmaya devam ediyor. YPG’ye en son 200 adet IAG Guardian zırhlı personel taşıyıcı verilmişti. Dün devam eden Rakka operasyonunda çekilen görüntülerde ise Amerikan yönetiminin bir süredir ısrarla vermediğini söylediği reaktif zırhlı tanklar ve helikopterlere karşı en etkili silahlar arasında yer alan ABD menşeli FGM-148 Javelin anti tank füzesi verdiği ortaya çıktı. Kullanımı zor olan Javelin için ABD Ordusu’dan subayların YPG’lilere silahın eğitim eğitimini verdiği tahmin ediliyor.

Vatan gazetesinden İlker Akgüngör'ün haberine göre daha önce Musul’da Türk tanklarına karşı kullanıldığı iddia edilen FGM-148 Javelin ile ilgili son tartışma geçtiğimiz yıl yaşanmıştı. Suriye’nin Haseki kentinde uzaktan çekilen görüntülerde YPG’lilerin FGM-148 Javelin ile atış yaptığı iddia edilmişti. Ancak dönemin ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Yüzbaşı Jeff Davis, Şubat 2016’da Pentagon’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Suriye’nin kuzeyinde DAEŞ ile savaşan YPG militanlarına ABD’nin ileri teknoloji ürünü Javelin füzeleri verdiğine dair haberleri yalanlayarak, “Orada YPG ya da şu andaki misyonumuzun parçası olan diğer güçlere Javelin füzeleri vermedik” demişti.

REAKTİF ZIRH DELİCİ

‘Tank katili’ olarak bilinen FGM-148 Javelin anti tank füzeleri etkili menzili olan 2.5 km’den reaktif zırh ve düşük hızda seyir eden helikopter gibi hava araçlarına karşı en etkili füze sistemlerinden biri olarak kabul ediliyor. FGM-148 Javelin’in en önemli özelliği hedefe lazerle kilitledikten sonra 150 metre yukarıya çıkıp yüksek irtifadan dalış yaparak tankları en savunmasız noktasından vurması. Javelin, bina tipi hedefleri ise doğrudan giden mermiyle imha ediyor. Reaktif zırha sahip hedeflere karşı etkili olması için iki adet boşluklu imla tahrip kalıbı ile donatılan FGM-148 Javelin’in ilk patlayıcı grubu zırhı patlatıp yolu açarken, ana dolgusu hedefi imha ediyor.

TEK MERMİSİ 100 BİN DOLAR

MANPADS (Omuzdan atılan) sistemler içinde kullanımı pahalı silahlardan biri olan FGM-148 Javelin’in fırlatma ünitesinin fiyatı 125 ile 150 bin dolar arasında değişiyor. Javelin’den atılan anti tank füzesinin bir tanesi ise yaklaşık 80-100 bin dolar arasında satılıyor. FGM 148 Javelin’leri Amerikan Ordusu’nda Özel Kuvvetler kullanıyor. ABD’nin müttefiki olan ülkelerin ordularına sattığı sistem buralarda da özel kuvvetler gibi nitelikli birliklere veriliyor.

4 YIL ÖNCE PKK’LILARDA DA ELE GEÇİRİLMİŞTİ

Daha önce Aralık 2012’de Şırnak-Ilıca mevkiinde arazi taramasına çıkan, Çakırsöğüt Komando Tugayına bağlı Jandarma Özel Harekat Timleri ile çatışmaya girerek ölü ele geçirilen 2 PKK’lının üzerinde ABD yapımı FGM-148 roketatar ve mermisi ele geçirilmişti. Hatta o dönem ABD’li ve Türk subaylar arasında bu olay yüzünden tartışma çıktığı, PKK’da bu silahın nasıl bulunduğu sorusuna ise ABD’li subayların, ‘Deneme uçuşu yapan ABD helikopterinden düşüp PKK’lılar tarafından bulunmuş’ olabileceği cevabını verdiği iddia edilmişti.

‘3-5 YIL SONRA BİZE KARŞI KULLANIRLAR’

Savunma analisti Metin Gürcan: “Javelin, ABD’nin resmi anti tank füzesidir. Doğrudan ABD’den verildiği ve izi sürülüp, kaynağı tespit edilebileceği için PKK tarafından Türkiye’de kullanılmasını düşük ihtimal görüyorum. Genelde Kornet, RPG-18 gibi silahlar kod ve seri numaraları silinip, Esad’ın cephaneliklerinden çalınarak, üçüncü ya da dördüncü el üzerinden Türkiye’ye giriyor. Burada önemli olan YPG’nin ciddi anlamda anti tank yeteneği kazanmasıdır. YPG’nin bu tip sofistike silahları kullanabilme becerisi kazanması ve askeri uzmanlığını artırması daha tehlikeli. YPG elindeki füzelerin bir kısmını kullanıp, hepsini kullandım diyerek kalanları saklayabilir. Bu füzeler de 3-5 yıl sonra karşımıza çıkabilir.”

TSK DA ALMAK İSTEDİ AMA...

Askeri kaynaklara göre, geçmişte TSK da ABD’den Javelin füzesi almak istedi. Ancak ABD bu silahların satışını yapmadı. Türkiye de bunun yerine helikopterden atılabilen Hellfire alınmasına karar verdi.