ABD'de 5 yaşındaki çocuğa kelepçe taktılar

ABD vatandaşı olan İran kökenli 5 yaşındaki bir çocuk havalimanında 5 saat boyunca kelepçeli tutuldu. Skandalı savunan Trump'ın sözcüsü Spicer, "Yaş ve cinsiyetinden dolayı birinin ABD'ye tehdit oluşturmayacağını varsaymak yanıltıcı ve yanlış" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 7 Müslüman ülkenin vatandaşlarına herhangi bir gerekçe gösterilme zorunluluğu olmadan 90 gün boyunca ABD'ye giriş yasağı getirmesi tartışmalara yol açmaya devam ediyor. 5 yaşındaki İran kökenli ABD vatandaşı bir çocuk oldu ise Trump yasağının son kurbanı oldu.

Ailesiyle birlikte ABD'ye giriş yapmasına izin verilmeyen 5 yaşındaki çocuk başkent Washington'daki Dulles Havalimanı'nda 5 saat boyunca kelepçeli tutuldu. Geçtiğimiz cumartesi günü gerçekleşen olayı Demokrat senatör Chris Van Hollend gündeme getirdi. Senatör Van Hollend, çocuğun Maryland doğumlu olduğunu ve annesinin İranlı olduğunu söyledi.

'TEHDİT OLUŞTURMAYACAĞINI VARSAYMAK YANILTICI'

Olayla ilgili soruları cevaplayan Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer, 5 yaşındaki çocuğun ABD için tehdit oluşturduğu için kelepçelendiğini söyledi.

"Yaş ve cinsiyetinden dolayı birinin tehdit oluşturmayacağını varsaymak yanıltıcı ve yanlış" diyen Beyaz Saray sözcüsü Spicer, şöyle devam etti:

"Birinin, sınırlarımızı aşarak, bize zarar verebileceği zamanı bilmiyoruz. Başkan bu an üzerinde beklemek istemiyor. Tüm olanaklarını kullanarak, mümkün olan en kısa zamanda ülkeyi korumayı ve güvenli hale getirmeyi amaçlıyor."

ABD Başkanı Trump geçtiğimiz cuma günü yedi Müslüman ülkenin vatandaşlarına ilk aşamada 90 gün ABD'ye giriş yasağı koyan "başkanlık emri"ne imza atmıştı.