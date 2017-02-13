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ABD'DE ALARM ! BİNLERCE KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

ABD'de alarm ! Binlerce kişi tahliye edildi

Kaliforniya eyaletinde barajdaki delik nedeniyle binlerce kişi bölgeden tahliye edildi.

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ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yağmur suyuyla seviyesi yükselen baraj gölündeki deliğin yerleşim yerleri için tehlike oluşturması nedeniyle binlerce kişi bölgeden tahliye edildi.

Alınan bilgiye göre, son günlerde etkili olan aşırı yağışlar, ABD'nin en yüksek barajı Oroville Baraj Gölü'ndeki su seviyesinin yükselmesine yol açtı. Su seviyesini azaltmak için tahliye savağını kullanmak isteyen görevliler, bu bölümde delik olduğunu fark etti.

Deliğin büyümeye başlaması ve su baskınlarına neden olması riski nedeniyle yetkililer, yaklaşık 16 bin nüfuslu Oroville kasabası ve civarındaki yerleşim yerlerinde yaşayanlara bölgeden ayrılmaları ve yüksek yerlere gitmeleri çağrısında bulundu.

Tahliye kararının ardından binlerce kişinin araçlarıyla bölgeden ayrılmak için harekete geçtiği, yollarda uzun kuyruklar oluştuğu bildirildi.

Vatandaşlardan, yaşlı ve engelli komşularının tahliyesi için görevlileri uyarmaları da istendi.

Yetkililer, barajın genel durumunun iyi olduğunu ancak tahliye savağındaki arızanın tehlike oluşturduğunu, sorunun giderilmesi için çalışıldığını açıkladı.

Los Angeles Times gazetesi, sorunun giderilmesinin maliyetinin 100 ile 200 milyon dolar arasında masrafa yol açabileceği tahmininde bulundu.

Kaliforniya Valiliği, 1968'de inşa edilen Oroville Baraj Gölü'nden hem tarım alanları hem de yerleşim yerlerine su veriyor.

Öte yandan, barajdaki su seviyesinin, aşırı yağışların ardından tarihinde ilk kez bu kadar yükseldiği bildirildi.

AA
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