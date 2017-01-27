ABD'DE FETÖ'YE ŞOK

ABD'de FETÖ'ye şok

ABD'de FETÖ hareketini Türkiye adına takip eden Robert Amsterdam'ın hukuk bürosuna bağlı avukatlar, örgüte ait Chicago'daki bir sözleşmeli okulla ilgili suç duyurusunda bulundu.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Avukatlar, Chicago Kamu Eğitimi Genel Müfettişi yerel bir sözleşmeli eğitim kurumu ve grubun ABD vatandaşlarının vergileriyle fonlanan Rogers Park'taki okul konusunda soruşturma açılmasını talep etti. Chicago.suntimes. com'da yer alan habere göre suç duyurusu Concept Schools ve bu grubun Chicago Math and Science Academy adlı okulunun, "vergi verenlerin haklarına zarar verecek şekilde ve Fetullah Gülen tarafından yönetilen küresel hareket lehine bir rant anlaşması yaptığı" iddialarını kapsıyor.
 

141
Başbuğ Paşa'dan Başkanlık yorumuBaşbuğ Paşa'dan Başkanlık yorumu
Balkondaki araba görenleri şoke ettiBalkondaki araba görenleri şoke etti
Ölmeden önce tecavüze uğradı iddiasıÖlmeden önce tecavüze uğradı iddiası
Çöplükten bulduğu ahşap çantadan çıkanlar tüyler ürperttiÇöplükten bulduğu ahşap çantadan çıkanlar tüyler ürpertti
Jennifer Lopez aldatıldı mı ?Jennifer Lopez aldatıldı mı ?
Bahçeli tabanını böyle ikna edecekBahçeli tabanını böyle ikna edecek
Bir orduya yetecek silah ele geçtiBir orduya yetecek silah ele geçti
''Burası bir aile otelidir''''Burası bir aile otelidir''
Öldürdüğü eşine mesaj atmış !Öldürdüğü eşine mesaj atmış !
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS