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ABD'DE GECE KULÜBÜNE KANLI SALDIRI ! ÖLÜ VE YARALILAR VAR

ABD'de gece kulübüne kanlı saldırı ! Ölü ve yaralılar var

ABD'nin Cincinnati kentinde bir gece kulubüne silahlı saldırı düzenlendi.

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ABD'nin Ohio eyaletine bağlı Cincinnati kentinde bir gece kulübüne silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre bir kişi hayatını kaybetti, 14 kişi de yaralandı Görgü tanıklarının ifadesine göre sabaha karşı 02.00 sularında bir kişi silahla gece kulübüne ateş açtı ve saldırıda çok sayıda kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Cincinnati Üniversitesi Tıp Merkezi'nden Kelly Martin, yaptığı açıklamada hastaneye 8 kişinin ağır yaralı olarak getirildiğini duyurdu.

DHA
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