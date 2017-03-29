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ABD'DE GERGİN ANLAR !

ABD'de gergin anlar !

ABD'de Kongre binası yakınlarında bir kişi aracıyla polis otomobiline çarpmaya çalıştı

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ABD'nin başkenti Washington D.C.'de Kongre binası yakınlarında, aracıyla polis otomobiline çarpmaya çalışan bir kişi gözaltına alındı.

ABD polisinden yapılan açıklamada, söz konusu kişinin daha sonra da yaya hâldeki diğer polis memurlarını ezmeye kalkıştığı belirtildi. Polisin, bunun üzerine ateş açtığı ancak kimsenin vurulmadığı bildirildi.

Şüpheli, olay yerinde gözaltına alındı.

AFP'nin haberine göre, polisten yapılan son açıklamada, olayın terör bağlantısı olmadığının düşünüldüğü ifade edildi.

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