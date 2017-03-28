ABD'DE HALKBANK GENEL MÜDÜR YARDIMCISI GÖZALTINA ALINDI

Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, Rıza Sarraf soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Halkbank'ın Uluslararası Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olan Mehmet Hakan Atilla'nın, ABD New York’ta bulunan John Kennedy Havalimanı’nda gözaltına alındığı öğrenildi.

Bloomberg'in haberine göre, Atilla, İran'a yönelik uygulanan yaptırımları ihlal etmekle suçlanan Rıza Sarraf ile aynı davadan dolayı gözaltına alındı.

GÖZALTI GEREKÇESİ...

Reuters haber ajansı ise Atilla’nın, Amerika’nın İran’a karşı uyguladığı ambargoları kendi bankası aracılığı ile delmekle itham edildiği ve bu gerekçeyle gözaltına alındığını bildirdi.

22 Mart 2016'dan beri tutuklu olan İran asıllı iş adamı Rıza Sarraf, hem Türkiye'de hem de Birleşik Arap Emirlikleri'nde yönettiği şirketler ağıyla İran yaptırımlarının etrafından dolaşmakla suçlanıyor.

Sarraf'ın yaptırımları ihlal etmek için kullandığı şirketlerden birisinin ise Türkiye'de faaliyet gösteren Royal Holding AŞ olduğu iddia ediliyor.



ABD'li savcılar, Zarrab ve hakkında tutuklama kararı çıkarılan iki kişinin 2010 - 2015 döneminde aralarında Bank Mellat'ın da bulunduğu büyük İranlı şirketlere finansman sağladığını söylüyor.