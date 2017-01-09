ABD'de havalimanı saldırganı kamerada

ABD'nin Florida eyaletinde Fort Lauderdale Havalimanı'nda beş kişinin öldüğü, altı kişinin ise yaralandığı silahlı saldırı anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde saldırganın rahatlığı ve profesyonelliği şaşkına çevirdi.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, saldırgan 26 yaşındaki Esteban Santiago’nun büyük bir soğukkanlılıkla belinden silahını alıp ateş açtığı görülüyor. Görüntülerde Santiago ilk olarak önündeki bir erkeği hedef alıyor.

Irak’ta görev yapan eski bir asker olan Santiago, güvenlik kameralarının kadrajından koşarak çıkarken, çevredekilerin umutsuzca sığınacak güvenli bir yer aradığı görülüyor.

Santiago, idam cezasıyla yargılanabilecek Santiago’ya silahla ilgili daha düşük suçlamaların da yöneltileceği duyuruldu.

SALDIRIYI BÖYLE YAPTI

Öte yandan, Santiago’nun Alaska’nın Anchorage şehrinden Florida’ya gelirken, bagaj olarak yetkilere sadece yarı otomatik bir tabanca teslim ettiği açıklandı.

Santiago, Florida’ya inince, Anchorage’da yetkililere verdiği silahı geri aldı ve tuvalette şarjörünü takarak, ABD’yi dehşete düşüren katliamı gerçekleştirdi.

Yetkililer, saldrıganın akli dengesinin yerind eolup olmadığını da soruştıuracak. Kasım ayında Alaska’nın Anchorage kentindeki FBI ofisine gittiği belirtilen Santiago’nun hükümetin zihnini kontrol etmeye çalıştığını ve kendisine zorla IŞİD videoları izletildiğini söylediği ortaya çıkmıştı.

Santiago’nun bu olaydan sonra tedavi görmeye başladığı ve silahına el koyulduğu öğrenildi. Ancak yetkililer kanuna aykırı bir durum görmediği için Santiago^ya silahını Aralık ayında geri verdi Havalimanındaki saldırı da bu silahla gerçekleşti.