ABD'DE HAVALİMANI SALDIRGANI KAMERADA

ABD'de havalimanı saldırganı kamerada

ABD'nin Florida eyaletindeki havalimanında 5 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

ABD'nin Florida eyaletinde Fort Lauderdale Havalimanı'nda beş kişinin öldüğü, altı kişinin ise yaralandığı silahlı saldırı anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde saldırganın rahatlığı ve profesyonelliği şaşkına çevirdi.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, saldırgan 26 yaşındaki Esteban Santiago’nun büyük bir soğukkanlılıkla belinden silahını alıp ateş açtığı görülüyor. Görüntülerde Santiago ilk olarak önündeki bir erkeği hedef alıyor.

Irak’ta görev yapan eski bir asker olan Santiago, güvenlik kameralarının kadrajından koşarak çıkarken, çevredekilerin umutsuzca sığınacak güvenli bir yer aradığı görülüyor.

Santiago, idam cezasıyla yargılanabilecek Santiago’ya silahla ilgili daha düşük suçlamaların da yöneltileceği duyuruldu.

SALDIRIYI BÖYLE YAPTI

Öte yandan, Santiago’nun Alaska’nın Anchorage şehrinden Florida’ya gelirken, bagaj olarak yetkilere sadece yarı otomatik bir tabanca teslim ettiği açıklandı.

Santiago, Florida’ya inince, Anchorage’da yetkililere verdiği silahı geri aldı ve tuvalette şarjörünü takarak, ABD’yi dehşete düşüren katliamı gerçekleştirdi.

Yetkililer, saldrıganın akli dengesinin yerind eolup olmadığını da soruştıuracak. Kasım ayında Alaska’nın Anchorage kentindeki FBI ofisine gittiği belirtilen Santiago’nun hükümetin zihnini kontrol etmeye çalıştığını ve kendisine zorla IŞİD videoları izletildiğini söylediği ortaya çıkmıştı.

Santiago’nun bu olaydan sonra tedavi görmeye başladığı ve silahına el koyulduğu öğrenildi. Ancak yetkililer kanuna aykırı bir durum görmediği için Santiago^ya silahını Aralık ayında geri verdi Havalimanındaki saldırı da bu silahla gerçekleşti.

871
Şehit cenazesinde Kılıçdaroğlu tepkisiŞehit cenazesinde Kılıçdaroğlu tepkisi
Masaj salonlarına fuhuş baskınıMasaj salonlarına fuhuş baskını
Askerlerin arasına kamyonla girdi !Askerlerin arasına kamyonla girdi !
Gülben Ergen, Mustafa Erdoğan'ın evine gittiGülben Ergen, Mustafa Erdoğan'ın evine gitti
Başkent'te calı bomba paniği !Başkent'te calı bomba paniği !
ATAK helikopteri ilk kez ''Cirit'' kullandıATAK helikopteri ilk kez ''Cirit'' kullandı
İstanbul havadan görüntülendiİstanbul havadan görüntülendi
Kılıçdaroğlu: Bu anayasa geçerse...Kılıçdaroğlu: Bu anayasa geçerse...
9 Ocak İstanbul'da okullar tatil edildi9 Ocak İstanbul'da okullar tatil edildi
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS